ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

от БНТ
У нас
Християнският свят посреща един от най-големите църковни празници

честито рождество христово
Снимка: БГНЕС
На 25 декември празнуваме един от най-големите християнски празници Рождество Христово - Коледа. В православните храмове се отслужва празнична Златоустова света литургия.

Тропарът за празника звучи така:

"Твоето рождество, Христе Боже наш, озари света със светлината на познанието. Защото в него онези, които служеха на звездите, от звездата се научиха да се покланят на Тебе, Слънцето на правдата, и да познават Тебе, Изтока от висините. Господи, слава на Тебе!"

Преди повече от 2000 години в покрайнините на Витлеем Богородица ражда Младенеца. Дева Мария го повива нежно и го слага в ясли. Ангелите запяли "Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение". Първи чули хвалата им овчарите, дошли при Младенеца Христос с чиста вяра.

По друг път стигнали до Бога влъхвите, източните мъдреци. Техният път бил труден, както е труден пътят от Вавилон до Витлеем, както е труден той за онези, които търсят истината в тежки интелектуални преживявания и страдания, чрез богословието, философията и науката. И този път довежда до Бога, ако истината се търси от цяло сърце, обръщайки се с молитва към Бога.

На Рождество Христово в небето засиява Витлеемската звезда. Влъхвите били не само владетели, но и учени: те наблюдавали небесните светила и когато забелязали на изток изгрева на чудна звезда, тръгнали след нея, за да се поклонят на Богомладенеца. Преданието е съхранило техните имена: Валтасар, Каспар и Мелхиор. За новородения Христос те донесли злато, ладан и смирна. Злато - за Царя, ладан - за Бога, смирна - за Човека.

Рождество Христово е празникът, който чества въплъщението на Бог в човешка плът – Божият Син, Иисус Христос става Човек, за да спаси човечеството. И това е най-голямото чудо, най-големият дар, който се поднася на човешкия род.

Екипът на "По света и у нас" и bntnews.bg ви честити Рождество Христово и Ви пожелава светли и благословени празници с любимите хора!

