Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество Христово

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил днес на Рождество Христово възглави празничната Златоустова света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", съобщиха от пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

Празничната света литургия започна от 9.30 ч. в катедралата "Св. Александър Невски".

"Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас. Трябва да се замислим каква висока чест е да изправи своя образ в нас, за да бъде човекът на Бога подобен. Понякога много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог такова високо достойнство ни е дал - да бъдем синове Божии", заяви патриарх Даниил.

"Трябва да се стремим да придобием това, което ни е донесъл - неговият божествен мир, неговото божествено снизхождение и смирение, неговата божествена любов. Имаме ли ги тези дарове, тези благодетели - това е богоподобието. И човекът действително ще бъде заедно с него и няма да престанем да се наслаждаваме на неговия мир и благодат", добави патриархът.

