Сръбската НИС получи от САЩ време за преговори до март 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Снимка: Архив/БТА
Съединените щати са дали на сръбската национална петролна компания НИС срок до 24 март догодина, за да преговаря за продажбата на дела на руския си собственик. Сръбската държавна телевизия обаче уточни, че НИС не е получила оперативен лиценз, който би ѝ позволил да купува и преработва суров нефт.

През октомври американската служба за контрол върху чуждестранните активи наложи санкции на НИС в рамките на мерките спрямо руския енергиен сектор. Санкциите спряха доставките на суров нефт за компанията, което принуди нефтопреработвателния комбинат в Панчево да спре производство в началото на декември.

Сръбската държава притежава около 30% от акциите на НИС, докато основен собственик в рафинерията остава "Газпром" с над 11% и санкционираното му нефтено подразделение "Газпром нефт" с почти 45%.

Сръбският президент Александър Вучич заяви тази седмица, че Газпром води преговори за продажбата с унгарската компания МОЛ.

