Енергийната криза в Сърбия: Петролната компания НИС спира работа

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Сръбският президент заяви, че запасите от всички видове гориво в Сърбия - бензин, дизел и керосин - са достатъчни за два месеца

сръбската петролна компания нис поиска нов лиценз сащ
Сръбската петролна компания НИС спира работа, след като Съединените щати не ѝ дадоха лиценз да продължи дейността си.

Президентът Александър Вучич заяви, че правителството ще осигури платежните трансакции до края на седмицата за заплати и за доставчици и след това ще решава ден за ден.

Вучич каза още, че запасите от всички видове гориво в Сърбия – бензин, дизел и керосин – са достатъчни за два месеца.

НИС е мажоритарна собственост на руския "Газпром".

На 25 ноември Белград даде 50 дни на "Газпром" да продаде дела си в рафинерията в Панчево, чийто производствени съоръжения днес спряха.

"Ясно е, че руснаците не искат да продават и не са склонни да продават. Няма съмнение в това. Изобщо не става въпрос за пари, а за политика. И това е логично, тяхно право е, те са собствениците. Другото нещо е, че ние имаме много проблеми с това. Точно както американците не се интересуват много от нищо друго, освен от геополитическите си интереси. Отново не става въпрос за пари. Засега само Сърбия страда, дали и как ще продължи, ще видим", заяви сръбският президент Александър Вучич.

