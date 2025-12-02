Енергийната криза в Сърбия: Петролната компания НИС спира работа

Сръбският президент заяви, че запасите от всички видове гориво в Сърбия - бензин, дизел и керосин - са достатъчни за два месеца
Сръбската петролна компания НИС спира работа, след като Съединените щати не ѝ дадоха лиценз да продължи дейността си.
Президентът Александър Вучич заяви, че правителството ще осигури платежните трансакции до края на седмицата за заплати и за доставчици и след това ще решава ден за ден.
Вучич каза още, че запасите от всички видове гориво в Сърбия – бензин, дизел и керосин – са достатъчни за два месеца.
НИС е мажоритарна собственост на руския "Газпром".
На 25 ноември Белград даде 50 дни на "Газпром" да продаде дела си в рафинерията в Панчево, чийто производствени съоръжения днес спряха.
"Ясно е, че руснаците не искат да продават и не са склонни да продават. Няма съмнение в това. Изобщо не става въпрос за пари, а за политика. И това е логично, тяхно право е, те са собствениците. Другото нещо е, че ние имаме много проблеми с това. Точно както американците не се интересуват много от нищо друго, освен от геополитическите си интереси. Отново не става въпрос за пари. Засега само Сърбия страда, дали и как ще продължи, ще видим", заяви сръбският президент Александър Вучич.