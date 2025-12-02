Енергийната криза в Сърбия: Петролната компания НИС спира работа

Сръбската петролна компания НИС спира работа, след като Съединените щати не ѝ дадоха лиценз да продължи дейността си.

Президентът Александър Вучич заяви, че правителството ще осигури платежните трансакции до края на седмицата за заплати и за доставчици и след това ще решава ден за ден.

Вучич каза още, че запасите от всички видове гориво в Сърбия – бензин, дизел и керосин – са достатъчни за два месеца.

НИС е мажоритарна собственост на руския "Газпром".

На 25 ноември Белград даде 50 дни на "Газпром" да продаде дела си в рафинерията в Панчево, чийто производствени съоръжения днес спряха.