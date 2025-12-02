БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цените на храните: Високи търговски надценки в магазините отчитат от КЗК

Най-големи са при млечните продукти - мляко, сирене и кашкавал

цените храните отрази идеята българска продукция магазините
Снимка: илюстративна
Изключително високи търговски надценки в магазините - най-големи са те при млечните продукти. При млякото надценките достигат до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%. Това сочи междинният секторен анализ на пазара на хранителни продукти в над 500 обекта на Комисията за защита на конкуренцията.

Проучването е изследвало цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно. Именно при млякото и млечните продукти има най-много изкривявания на веригата на доставки. За периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%.

И още - много интересен резултат след анализа на данните при едни и същи търговски вериги в градовете в страната покупателната способност на хората е различна. Така например в София приходът на човек е 55 000 евро на година, а във Видин – 7122 евро.

Росен Карадимов, председател на КЗК: "Проблемите са много сериозни и затова започнахме от производството. Защото ние не можем да кажем, че един търговец на дребно е виновен в момента, защото в последните 25 години държавата не е имала адекватна политика в млечния сектор. На базата на тази информация, която имаме в момента, комисията предлага да започне голям обществен диалог по саморегулиране на този сектор."

