Цените на храните: Високи търговски надценки в магазините отчитат от КЗК

Изключително високи търговски надценки в магазините - най-големи са те при млечните продукти. При млякото надценките достигат до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%. Това сочи междинният секторен анализ на пазара на хранителни продукти в над 500 обекта на Комисията за защита на конкуренцията.

Проучването е изследвало цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно. Именно при млякото и млечните продукти има най-много изкривявания на веригата на доставки. За периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%.

И още - много интересен резултат след анализа на данните при едни и същи търговски вериги в градовете в страната покупателната способност на хората е различна. Така например в София приходът на човек е 55 000 евро на година, а във Видин – 7122 евро.