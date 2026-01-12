Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме

Минути след връщането на мандата пред партийния актив в централата на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви за възможно най-скорошна дата на предсрочните избори и направи заявка за следващо управление.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "След връщането на мандата днес, очакваме възможно най-бързи избори. В същото време нашите градове и села очакват работата да не спира, така че не искам да изглежда като София, затънала в поледица, мръсотия, смрад… И не случайно дори техните социологически агенции два дена подред дават, че ГЕРБ, след такова тежко управление, след толкова тежки решения, е първа политическа сила. И то благодарение на вашата работа, благодарение на всичко това, което направи и правителството. Затова ние имаме абсолютното основание, с всичкото направено от нас да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме."

