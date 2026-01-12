БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Снимка: Pixabay
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена снощи в Перник. Установено е, че с нея е изплатена печалба в местно казино.

Сигналът в полицията подал търговец от заведение за бързо хранене, където спечелилият банкнотата отишъл да пазарува.

Предстои да бъде изяснено как фалшивата евробанкнота е попаднала в игралната зала.

Образувано е бързо производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

От полицията отново предупреждават гражданите и търговците да бъдат внимателни и да проверяват паричните знаци.

