ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа

от БНТ , Източник: БТА
34552
Чете се за: 02:12 мин.
По света
живакът падна degc хиляди туристи блокирани финландия спрени полети заради студа
Хиляди туристи се оказаха блокирани в Северна Финландия, след като летище Китиле спря да обслужва полети заради свирепия студ, предаде Асошиейтед прес.

Живакът на термометрите на аерогарата тази сутрин падна до -37 градуса след няколко поредни дни на крайно мразовито време, затрудняващо обезледяването на самолетите и други дейности, съобщи финландската телевизия.

Дълбокият мраз се очаква да продължи да сковава Китиле, град в северната пустош на Лапландия, и през утрешния ден, когато според прогнозите на финландския Институт по метеорология градусите ще паднат още, до почти -40.

Финландците като цяло са свикнали с мразовитото време през зимата, но тазгодишният студ, който засегна обширни части от Северна, Централна и Източна Европа, е по-свиреп от предишни години, отбелязва Асошиейтед прес.

Обилни снеговалежи, силен вятър и заледени пътища затрудняват пътуването в различни райони на Стария континент.

В Германия пътуващите с железниците и днес продължиха да се сблъскват с големи закъснения и отмяна на влакове, след като заради обилните снеговалежи железопътният превозвач "Дойче Бан" спря всички композиции, обслужващи направленията в северните части на Федералната република.

Властите обявиха за утре неприсъствен ден и преминаване към онлайн обучение за всички училища в Северен Рейн-Вестфалия, най-голямата по население германска провинция, заради прогнози за заледяване на пътищата.

В балтийските страни Литва и Естония водачите на моторни превозни средства бяха приканени да не предприемат пътувания, освен в краен случай, заради очаквани виелици, а в съседна Латвия властите издадоха код за обилни снеговалежи за западните райони.

#минус 37 градуса #студ #блокирани туристи #отменени полети #Финландия

