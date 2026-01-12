БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Запази

Тя сама е подала документи за социални помощи и отказва да напусне Великобритания

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Снимка: Архив
Слушай новината

Българката Цветка Тодорова, която беше сред осъдените за една от най-мащабните измами със социални помощи във Великобритания, е на свобода и отново получава доходи от британската държава. Това съобщава британският таблоид "Дейли Мейл", като цитира интервю с Тодорова.

54-годишната българка беше осъдена на три години затвор през 2024г., заради участие в престъпна схема, ощетила британската държава с над 54 млн. паунда. Помощите са източвани от Universal fond, а заедно с Цветка Тодорова бяха осъдени още четирима души, като трима от тях - 40-годишната Галина Николова, 28-годишната Патриция Панев и 29-годишният Стоян Стоянов бяха освободени.

Според "Дейли Мейл", Тодорова сама е споделила пред тях, че след излизането си от затвора, е подала документи за социални помощи и от 30 декември получава средно 200 паунда месечно. Съпругът ѝ пък получава финансова подкрепа от държавата в размер на 1200 паунда.

Изданието разкрива още, че Цветка Тодорова отказва да напусне Великобритания и се е зарекла да не допусне да бъде депортирана. По думите ѝ, тя и съпругът ѝ са "депресирани" от съдебния процес.

Тодорова описала престоя си в затвора като "почивка", казва още британският таблоид и дори се похвалила, че е ходила на фризьор и маникюр, докато излежавала присъдата си.

От британското министерство на труда и пенсиите са заявили, че ще преразгледат решението си за отпускане на социални помощи на Цветка Тодорова.

#Цветка Тодорова #помощи #Великобритания

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
5
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
6
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
3
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Европа

Войната в Украйна: Поредна атака с дронове в Одеса
Войната в Украйна: Поредна атака с дронове в Одеса
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
98804
Чете се за: 02:12 мин.
Ледено езеро - стотици карат кънки на открито в Австрия Ледено езеро - стотици карат кънки на открито в Австрия
Чете се за: 00:27 мин.
Трима души загинаха в лавини в Източна Франция Трима души загинаха в лавини в Източна Франция
Чете се за: 01:32 мин.
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
Зеленски ще води преговори за свободна търговия между САЩ и Украйна Зеленски ще води преговори за свободна търговия между САЩ и Украйна
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ