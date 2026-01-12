"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи

Българката Цветка Тодорова, която беше сред осъдените за една от най-мащабните измами със социални помощи във Великобритания, е на свобода и отново получава доходи от британската държава. Това съобщава британският таблоид "Дейли Мейл", като цитира интервю с Тодорова.

54-годишната българка беше осъдена на три години затвор през 2024г., заради участие в престъпна схема, ощетила британската държава с над 54 млн. паунда. Помощите са източвани от Universal fond, а заедно с Цветка Тодорова бяха осъдени още четирима души, като трима от тях - 40-годишната Галина Николова, 28-годишната Патриция Панев и 29-годишният Стоян Стоянов бяха освободени.

Според "Дейли Мейл", Тодорова сама е споделила пред тях, че след излизането си от затвора, е подала документи за социални помощи и от 30 декември получава средно 200 паунда месечно. Съпругът ѝ пък получава финансова подкрепа от държавата в размер на 1200 паунда.

Изданието разкрива още, че Цветка Тодорова отказва да напусне Великобритания и се е зарекла да не допусне да бъде депортирана. По думите ѝ, тя и съпругът ѝ са "депресирани" от съдебния процес.

Тодорова описала престоя си в затвора като "почивка", казва още британският таблоид и дори се похвалила, че е ходила на фризьор и маникюр, докато излежавала присъдата си.

От британското министерство на труда и пенсиите са заявили, че ще преразгледат решението си за отпускане на социални помощи на Цветка Тодорова.