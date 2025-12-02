Авария или умишлен палеж: Защо спря токът в центъра на София по време на протеста?

Запалени кабели са причината да спре токът в центъра на София вчера вечерта по време на протеста. В продължение на около два часа в районите, в които имаше сблъсъци между провокатори и жандармерия дори уличното осветление не работеше. От полицията разследват причините. По първоначални данни щетите от аварията се оценяват на над 1 милион лева. Около полунощ изчезна сигналът на БНТ 1 HD от един от кабелните оператори. Като причина от А1 посочиха друг пожар в друг кабелен колектор.

21:00 часа, центърът на София. Протестиращите граждани тъкмо наближават централата на ДПС Ново начало. Токът внезапно угасва, което предизвиква недоволство. Тогава започват да се чуват първите бомбички, и се появяват маскираните провокатори, твърдят хората.

Константин Павлов - кмет на район "Лозенец": "Аз самият бях в центъра и нямаше ток и това, което ме учуди нямаше ток в светофарните уредби и в уличното осветление, нещо, което много рядко се случва."

На няколко километра от центъра - в шахта в двора на подстанция Рила в кв. "Лозенец" горят магистрални кабели. Издига се гъст дим от колектора, който минава по протежението на булевард "Драган Цанков".

От ЕРМ Запад обясниха, че токът е възстановен в рамките на два часа. Причините за аварията се разследват, съобщиха от полицията. През целия ден пред подстанцията стоеше патрулка с двама полицаи.

гл. комисар Любомир Николов - директор на СДВР: "Проверяваме дали е аварирала или умишлено е увредена подстанция "Рила", където екипи на пожарната извършват експертизи и ще дадат с категоричност заключение дали касае умисъл или е някаква авария." Константин Павлов - кмет на район "Лозенец: "Говореше се, още преди да започне протеста, че в 21:00 часа ще започнат някакви провокации, наистина беше странно, че точно тогава се случи инцидента със захранването. Става дума за висок клас инфраструктура, която не е податлива на такъв тип аварии, разбира се техниката старее, кабелите старее, може да се случи какво ли не, но за последните 6 години това е първият такъв случай."

снимки: БТА

За смущения в сигнала на БНТ 1 HD в полунощ съобщиха зрители на един от кабелните оператори. От компанията заявиха, че причината е пожар в кабелен колектор на бул. "Цариградско шосе".