БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Авария или умишлен палеж: Защо спря токът в центъра на София по време на протеста?

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази

По първоначални данни щетите се оценяват на над 1 милион лева

авария умишлен палеж спря токът центъра софия време протеста
Снимка: БТА
Слушай новината

Запалени кабели са причината да спре токът в центъра на София вчера вечерта по време на протеста. В продължение на около два часа в районите, в които имаше сблъсъци между провокатори и жандармерия дори уличното осветление не работеше. От полицията разследват причините. По първоначални данни щетите от аварията се оценяват на над 1 милион лева. Около полунощ изчезна сигналът на БНТ 1 HD от един от кабелните оператори. Като причина от А1 посочиха друг пожар в друг кабелен колектор.

21:00 часа, центърът на София. Протестиращите граждани тъкмо наближават централата на ДПС Ново начало. Токът внезапно угасва, което предизвиква недоволство. Тогава започват да се чуват първите бомбички, и се появяват маскираните провокатори, твърдят хората.

Константин Павлов - кмет на район "Лозенец": "Аз самият бях в центъра и нямаше ток и това, което ме учуди нямаше ток в светофарните уредби и в уличното осветление, нещо, което много рядко се случва."

На няколко километра от центъра - в шахта в двора на подстанция Рила в кв. "Лозенец" горят магистрални кабели. Издига се гъст дим от колектора, който минава по протежението на булевард "Драган Цанков".

От ЕРМ Запад обясниха, че токът е възстановен в рамките на два часа. Причините за аварията се разследват, съобщиха от полицията. През целия ден пред подстанцията стоеше патрулка с двама полицаи.

гл. комисар Любомир Николов - директор на СДВР: "Проверяваме дали е аварирала или умишлено е увредена подстанция "Рила", където екипи на пожарната извършват експертизи и ще дадат с категоричност заключение дали касае умисъл или е някаква авария."

Константин Павлов - кмет на район "Лозенец: "Говореше се, още преди да започне протеста, че в 21:00 часа ще започнат някакви провокации, наистина беше странно, че точно тогава се случи инцидента със захранването. Става дума за висок клас инфраструктура, която не е податлива на такъв тип аварии, разбира се техниката старее, кабелите старее, може да се случи какво ли не, но за последните 6 години това е първият такъв случай."

снимки: БТА

За смущения в сигнала на БНТ 1 HD в полунощ съобщиха зрители на един от кабелните оператори. От компанията заявиха, че причината е пожар в кабелен колектор на бул. "Цариградско шосе".

#възстановено електрозахранване #протест срещу бюджета #абонати без ток #авария на електропровод

Последвайте ни

ТОП 24

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
2
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
3
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
4
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР)
5
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната...
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Регионални

Установен е извършителят на обира на бензиностанция в Банско
Установен е извършителят на обира на бензиностанция в Банско
Недоволството в страната: Масови протести за преработване на бюджета за 2026 г. Недоволството в страната: Масови протести за преработване на бюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:10 мин.
Бургас тръгва към нов рекорд: 10 000 кръводарители за 2025 година Бургас тръгва към нов рекорд: 10 000 кръводарители за 2025 година
Чете се за: 02:15 мин.
75-годишен мъж стана жертва на схема с фалшив „изкуствен интелект“ и изгуби близо 40 000 лева 75-годишен мъж стана жертва на схема с фалшив „изкуствен интелект“ и изгуби близо 40 000 лева
Чете се за: 00:50 мин.
3000 кв. м забавление: Ледената пързалка в центъра на Пловдив беше открита 3000 кв. м забавление: Ледената пързалка в центъра на Пловдив беше открита
Чете се за: 01:22 мин.
Шофьор блъсна и уби жена на пешеходна пътека Шофьор блъсна и уби жена на пешеходна пътека
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Авария или умишлен палеж: Защо спря токът в центъра на София по време на протеста? Авария или умишлен палеж: Защо спря токът в центъра на София по време на протеста?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Официално: Правителството оттегли проектобюджетите за 2026 г. от НС...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
След погрома в центъра на София: Провокации, сблъсъци с полицията и...
Чете се за: 07:05 мин.
У нас
Европейски футболни клубове изразиха подкрепа и съпричастност за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ