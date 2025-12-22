Гърция затяга мерките по пътищата, нови 2500 камери засичат нарушения

Гърция затяга мерките по пътищата. Нови цифрови камери засичат пътните нарушения и туристите ще плащат солени глоби, ако нарушават правилника за движение по пътищата в южната ни съседка. Как ще бъдат засегнати българите?

Откакто България официално влезе в Шенген, българските граждани преминават свободно границите с Гърция и не подлежат на граничен контрол. Това обаче съвсем не означава, че ако нарушим правилника за движение в южната ни съседка, ще се разминем с плащането на солени глоби.

От миналата седмица в Гърция е в сила нов закон за единна цифрова система и до края на 2026 година в южната ни съседка ще бъдат поставени над 2500 нови цифрови камери. Чрез тази единна система нарушенията веднага се отчитат и се разпространяват на територията на цяла Гърция. И ако преди отнемаше години, за да може нарушителите да получат глобата за направеното нарушение, сега това ще става автоматично и веднага. За туристите, които са от трети страни и които подлежат на граничен контрол, те ще получават глобата си и ще трябва да я заплатят още на границата. Българските туристи обаче, които не подлежат на граничен контрол, ще получават своите глоби през КАТ, тъй като гръцките полицаи ще изпращат тези глоби към българските си колеги, а пък те ще имат задачата да изземат глобите от българските туристи. Тази нова мярка е, за да бъдат намалени катастрофите в Гърция и да се повиши събираемостта от неплатени глоби.

На граничен пункт "Кулата-Промахон" и днес гръцките фермери блокираха движението на камиони. Часове наред чакат тирове и се очаква в следващите минути тяхното движение отново да бъде възстановено.