Президентството: „Движение Трети март“ няма нищо общо с Румен Радев (ОБЗОР)

„Движение Трети март“ няма никаква връзка с Румен Радев и с институцията на президента, стана ясно от официално съобщение до медиите от прессекретариата на държавния глава. Съобщението е на фона на твърденията на инициатори от движението от събота, че приемат Румен Радев за „неформален лидер“.

В официалната позиция на президентството се подчертава, че „Движение Трети март“, както и „Движението за президентска република“ или други производни, „нямат нищо общо“ с Румен Радев и президентската институция. Хората, които се представят за организатори на партия и които събират пари „от името на президента“, се определят в съобщението като измамници и подставени лица на олигархията.

В сутрешния блок на БНТ бившият говорител на служебните кабинети на Стефан Янев и Гълъб Донев също коментира, че движение „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев.

Антон Кутев: „Това не е инициатива на президента – сегашната партия. Това е по-скоро опит да се използва репутацията на президента, за да се получат политически дивиденти. Явно този човек, който аз не познавам, който е регистрирал партията, се опитва в момента да вземе името и да го използва политически, особено с такива заявления, че той бил неформалният лидер. Всъщност как може той да е неформален лидер, като нито знае за тях, нито има телефона му и не са говорили по въпроса.“

Антон Кутев коментира още, че проектът напомня на сценарии от миналото и времето на НДСВ и цели да се използва името и репутацията на президента за „открадване на гласове“.

От самото движение „Трети март“ обявиха в събота, че е започнала процедура по учредяване на политическа партия със собствен инициативен комитет.

Тихомир Атанасов: „Изцяло подкрепяме политиката на президента на Република България генерал Румен Радев и приемаме генерал Румен Радев като наш неформален лидер и считаме, че той е единственият политик, който може да изведе страната от кризата.“

Пред БНТ Антон Кутев заяви, че и Весела Лечева, чието движение също носи името „3 март“, е имала общо с държавния глава само като служебен министър на спорта и няма общо с бъдещ негов политически проект.