Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат

Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
Икономика
рекордна цена златото фона нестабилния геополитически климат
Цената на златото достигна нови висоти на фона на нестабилния геополитически климат.

Малко над 4400 американски долара за тройунция – това е почти двойно на цената на благородния метал от началото на годината, която се равняваше на 2600 долара.

Анализатори коментират, че един от факторите е очакваното понижение на основния лихвен процент на Федералния резерв на Съединените щати. Митата на американския президент Доналд Тръмп също предизвикват трусове на пазара, което кара инвеститорите да търсят сигурност в злато и държавни ценни книжа.

