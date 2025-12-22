Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат

Цената на златото достигна нови висоти на фона на нестабилния геополитически климат.

Малко над 4400 американски долара за тройунция – това е почти двойно на цената на благородния метал от началото на годината, която се равняваше на 2600 долара.

Анализатори коментират, че един от факторите е очакваното понижение на основния лихвен процент на Федералния резерв на Съединените щати. Митата на американския президент Доналд Тръмп също предизвикват трусове на пазара, което кара инвеститорите да търсят сигурност в злато и държавни ценни книжа.