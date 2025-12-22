БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Румен Радев: „Движение Трети март" няма нищо...
Касите на БНБ ще работят извънредно и на 27 декември

Във връзка с присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна, касите на Българската народна банка ще работят извънредно с клиенти на 27.12.2025 г. (събота), като ще извършват следните операции:

Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, ще извършват единствено продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.

Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица и размяна на монети и банкноти в левове.

Работното време на касите с клиенти е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

#27 декември #евромонети #еврозоната #БНБ

