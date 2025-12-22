БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Чете се за: 00:52 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март" няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"

Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
засилен интерес 2600 кандидати явили конкурс 400 места гранична полиция
Снимка: БТА
70% спад на нелегалната миграция за 2025 година, отчете директорът на Гранична полиция главен комисар Антон Златанов. Днес "Гранична полиция" отбелязва 138 години от създаването си.

Главен комисар Антон Златанов каза още, че в системата тече сериозна модернизация. Закупени са автомобили, дронове, антидрон система като финансирането е чрез еврофондовете. Много хора, според него, искат да служат в "Гранична полиция".

2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места. Колкото до опазването на границите ни след влизането в Шенген, Златанов отчете, че средно на месец се залавя по една група каналджии.

Главен комисар Антон Златанов, директор на Гранична полиция: "През последните месеци се наложи наши колеги да спират превозни средства, пълни с мигранти с разпъване на шипове, след гонки, таче че това ни е основното предизвикателство пред българо-гръцката граница. Също така трафикът на наркотици и на други забранени субстанци. През румънската граница...и там работим заедно в смесени патрули с румънските колеги."

Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на 138-о училище
Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на 138-о училище
Назначиха съдия Антон Урумов, който ще разследва главния прокурор Назначиха съдия Антон Урумов, който ще разследва главния прокурор
Чете се за: 00:47 мин.
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста
Чете се за: 00:45 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Чете се за: 00:35 мин.
Ще останат ли в ареста Габриела и Красимир за убийства на животни? Ще останат ли в ареста Габриела и Красимир за убийства на животни?
Чете се за: 02:22 мин.
КС образува дело за референдум за еврото КС образува дело за референдум за еврото
Чете се за: 00:52 мин.

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция" Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите "Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Стотици се сбогуваха с Боян Радев
Чете се за: 02:22 мин.
Борба
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
