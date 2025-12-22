Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"

70% спад на нелегалната миграция за 2025 година, отчете директорът на Гранична полиция главен комисар Антон Златанов. Днес "Гранична полиция" отбелязва 138 години от създаването си.

Главен комисар Антон Златанов каза още, че в системата тече сериозна модернизация. Закупени са автомобили, дронове, антидрон система като финансирането е чрез еврофондовете. Много хора, според него, искат да служат в "Гранична полиция".

2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места. Колкото до опазването на границите ни след влизането в Шенген, Златанов отчете, че средно на месец се залавя по една група каналджии.