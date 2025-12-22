Алберт Попов остана 23-и в слалома в Алта Бадия

Алберт Попов завърши на 23-а позиция в слалома в Алта Бадия - кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Българинът записа време от 1:46.10 - на 1.60 секунди от победителя Атле Лий МакГрат. Норвежецът даде време - 1:44.50 и постигна първата си победа за сезона.

Втори на 30 стотни от секундата остана лидерът след първия манш и олимпийски шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), който даде доста слабо време във втората част от състезанието. Швейцарецът Лоик Меяр е трети с пасив от 39 стотни, след като допусна грешка в долната част на трасето.

В Топ 5 са още Тимон Хауган (Норвегия) и Лукас Пинейро Бротен (Бразилия).

Австриецът Марко Шварц, който спечели гигантския слалом в неделя в Доломитите, беше дисквалифициран. Четирикратният носител на Световната купа и лидер в класирането Марко Одермат не стартира днес.

Другият българин, който участва в слалома, Калин Златков остана 61-и в първия манш и отпадна от надпреварата.

В генералното класиране води Марко Одермат с 805 точки, следван от Тимон Хауган с 360, Лукас Пинейро Бротен с 358 и други. Алберт Попов заема 63-о място с 57.

В подреждането за малката световна купа в слалома начело е Хауган с 245 точки, пред Клеман Ноел със 182 и Пако Раса със 180, а Попов се нарежда 21-и с 57 точки.

Следващото състезание от Световната купа при мъжете е на 27 декември - супергигантски слалом в Ливиньо (Италия).

Вижте старта на Алберт Попов във втория манш във видеото!