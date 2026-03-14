Арина Сабаленка и Елена Рибакина ще спорят за титлата на Индиън Уелс

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Финалът ще се състои в неделя.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Арина Сабаленка и Елена Рибакина се класираха за финала на тенис турнира WTA 1000 на твърда настилка в Индиан Уелс, САЩ.

Двукратната финалистка Сабаленка победи с 6:3, 6:4 Линда Носкова. Представителката на Беларус, която игра в двубоите за титлата през 2023 и 2025 година, ще опита да триумфира с първи шампионски трофей в Калифорния.

Сабаленка постигна общо три пробива срещу чехкинята и приключи срещата от третата си възможност след час и 29 минути на корта.

"Чувството е страхотно. Изгубих няколко финала тук, но съм напълно готова за неделя. Ще покажа най-добрата ми игра, това е годината", заяви лидерката в световната ранглиста, която има общо седем титли от турнирите от Големия шлем.

Шампионката в Индиан Уелс през 2023 година Рибакина се наложи със 7:5, 6:4 срещу Елина Свитолина за час и 46 минути. Представителката на Казахстан направи решителни пробиви в края и на двата сета, възползвайки се от третата си възможност, за да приключи срещата с украинката.

"Ще се получи великолепен мач. Готова съм да дам всичко от себе си", коментира Рибакина, която има две титли от Големия шлем.

Родената в Москва тенисистка ще опита да спечели трети пореден финал срещу Сабаленка в последните шест месеца, след като вече направи това на финалите на WTA през ноември и на Откритото първенство на Австралия през януари.

Арина Сабаленка има 16 победи в 17 двубоя през настоящия сезон. Единственото й поражение до момента през годината е срещу Елена Рибакина в Мелбърн.

Водачката в световната ранглиста все още обаче има предимство в преките сблъсъци - 8-7.

Сабаленка гони първа титла в Индиън Уелс след загубените финали през 2023 и 2025. Любопитно е, че през 2023 тя беше спряна именно от Рибакина - 6-7 (11), 4-6.

Спорът за трофея между двете в калифорнийската пустиня е насрочен за неделя вечер българско време.

Предстоят и двата полуфинала в мъжкия турнир, където Александър Зверев се изправя срещу втория поставен Яник Синер, а световният №1 Карлос Алкарас играе с Даниил Медведев.

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
