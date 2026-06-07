Григор Димитров: Най-големият ми съперник в момента съм аз самият

Григор Димитров направи откровена равносметка на кариерата и живота си извън корта в емоционално интервю за bTV. Най-добрият български тенисист призна, че след поредицата от контузии през последните години най-трудната битка вече не е срещу съперниците от тура, а срещу самия него.

"Най-големият ми съперник в момента е Григор Димитров“, заяви бившият №3 в световната ранглиста, подчертавайки колко важни са психическата устойчивост и постоянството в този етап от кариерата му.

Димитров разкри подробности и около предстоящия си демонстративен мач срещу Стефанос Циципас. По думите му идеята се е родила спонтанно, а впоследствие е прераснала в реален проект, който ще зарадва феновете на тениса в региона.

Извън спорта българинът продължава да отделя сериозно внимание на работата си с деца чрез своята фондация. Той подчерта, че иска спортът да бъде не само средство за вдъхновение, но и ориентир за младите хора в живота.

В интервюто Димитров засегна и лични теми, признавайки, че дългогодишният живот извън България е повлиял на връзката му с родината.

"Не искам да бъда запомнен само с тениса“, сподели той, като допълни, че понякога има усещането, че не е възприеман напълно като част от българската действителност.

35-годишният тенисист не скри и че вече мисли за края на своята кариера, макар да не го вижда като нещо непосредствено.

"Знам, че съм по-близо до края, отколкото до началото. Но има и други неща в живота и ги очаквам с нетърпение“, каза Димитров. Той призна, че моментът, в който ще спре да изпитва емоция преди големите мачове, ще бъде ясен знак, че е време да се оттегли.

Българинът разкри още, че в щаба му се завръщат дългогодишните му сътрудници Себ Дюран и Джейми Делгадо, с които се надява отново да намери правилната формула за успех.

"Не можеш сам да играеш тенис. Решихме да се съберем отново и да опитаме нови неща“, обясни той.

В края на разговора Димитров призна, че трудните моменти са му помогнали да преосмисли отношенията си с хората около него.

"Приятелите ми много намаляха, но това е добре. Всичко е по-ясно“, каза тенисистът, който остава благодарен за всичко, което спортът му е дал през годините. "Тенисът ми даде изключително много. Но също така ми отне изключително много“, завърши Григор Димитров.