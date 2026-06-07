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Димитър Кузманов започна с обрат в квалификациите в Братислава, Донски влиза директно в основната схема

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Спорт
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Пловдивчанинът преодоля Вадим Урсу в три сета и е на победа от място в основната схема на турнира от сериите "Чалънджър 100“, а Александър Донски ще участва както на сингъл, така и на двойки

Димитър Кузманов започна с обрат в квалификациите в Братислава, Донски влиза директно в основната схема
Снимка: БТА
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Димитър Кузманов стартира успешно участието си в квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100“ в Братислава с награден фонд от 160 680 евро. Българинът постигна обрат срещу украинеца Вадим Урсу и се класира за решителния кръг на пресявките.

Поставеният под номер 9 в квалификационната схема Кузманов се наложи с 4:6, 6:2, 6:1 след близо два часа игра. Българският тенисист изостана в резултата, след като допусна ранен пробив още в откриващия гейм на двубоя и загуби първия сет. В следващите две части обаче той пое инициативата, контролираше случващото се на корта и позволи на съперника си да спечели едва три гейма.

С успеха Кузманов си гарантира две точки за световната ранглиста, където в момента заема 338-ото място. В спор за място в основната схема той ще се изправи срещу втория поставен в квалификациите Бувайсар Гадамаури от Белгия.

Междувременно Александър Донски ще започне участието си в Братислава директно от основната схема. Българинът пристига в словашката столица след най-силното представяне в кариерата си на ниво „Чалънджър“, след като по-рано днес достигна до финала на турнира в Сентурион, Република Южна Африка.

Донски ще се състезава както на сингъл, така и на двойки. В индивидуалната надпревара негов първи съперник ще бъде бразилецът Жоао да Силва. При дуетите българинът ще си партнира с чеха Андрю Паулсон, като двамата са поставени под номер 3 в схемата. На старта те ще срещнат словака Лукаш Покорни и украинеца Виталий Сачко.

#Чалънджър 100 #Александър Донски #Димитър Кузманов

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