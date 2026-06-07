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Зверев устоя на Коболи и сбъдна голямата си мечта

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Александър Зверев най-накрая сбъдна голямата си мечта и спечели първата титла от Големия шлем в кариерата си, след като надделя над италианеца Флавио Коболи във финала на „Ролан Гарос“ след петсетова битка в Париж.

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Александър Зверев най-накрая сбъдна голямата си мечта и спечели първата титла от Големия шлем в кариерата си, след като надделя над италианеца Флавио Коболи във финала на „Ролан Гарос“ след петсетова битка в Париж.

След три неуспешни опита във финали на турнири от Големия шлем германецът успя да се освободи от напрежението и да сложи край на дългогодишното чакане, побеждавайки поставения под №10 Коболи с 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

С този успех Зверев се превърна в първия германски тенисист, спечелил титла от Големия шлем при мъжете след легендарния Борис Бекер, който триумфира на Откритото първенство на Австралия преди три десетилетия. Победата дойде в неговия 125-и мач на ниво Голям шлем и именно на централния корт „Филип Шатрие“, където германецът най-сетне достигна до заветния трофей.

Никой друг тенисист в историята не е записвал повече победи в турнирите от Големия шлем преди да спечели първата си титла.

Преди финала Зверев водеше с 3:1 победи в преките двубои срещу Коболи, макар че последната им среща бе спечелена от италианеца на турнира в Мюнхен през април. Във финал от подобен мащаб обаче предишните резултати нямаха особено значение.

Въпреки колебанията в хода на двубоя, включително пропиляна преднина от 3:1 точки в тайбрека на четвъртия сет, Зверев запази самообладание и след повече от четири часа игра най-после се поздрави с първия си трофей от Големия шлем. Това е и най-значимият успех в кариерата на германеца до този момент.

#Ролан Гарос 2026 #Флавио Коболи # Александър Зверев

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