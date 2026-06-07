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Серина Уилямс: Нямам какво да доказвам при завръщането си на корта

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Спорт
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Носителката на 23 титли от Големия шлем ще се завърне в професионалния тенис на турнира в Куинс Клъб, но призна, че този път резултатите не са най-важното за нея

серина уилямс нямам доказвам завръщането корта
Снимка: БГНЕС
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Легендата на световния тенис Серина Уилямс заяви, че не си поставя високи спортни цели преди завръщането си на корта след близо четиригодишно отсъствие. Американката ще участва в турнира на трева в Куинс Клъб в Лондон, където ще играе на двойки заедно с канадската тенисистка Виктория Мбоко.

44-годишната Уилямс не е участвала в официален турнир от Откритото първенство на САЩ през 2022 година, но подчерта, че се наслаждава на възможността отново да бъде част от играта.

"Нямам нужда да печеля. Спечелила съм повече, отколкото повечето хора през целия си живот. Нямам какво да доказвам и няма какво да губя“, коментира американката пред медиите.

Бившата №1 в света призна, че най-голямата ѝ мотивация е семейството. Тя се надява децата ѝ да я видят отново на корта и определи това като един от най-вълнуващите моменти в своето завръщане.

Серина Уилямс е една от най-успешните тенисистки в историята със 23 титли от Големия шлем, седем трофея на сингъл от Уимбълдън и общо 319 седмици на върха на световната ранглиста.

#Серина Уилямс

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