Александър Донски се поздрави със среброто на турнира в Сентурион

Българинът не издържа срещу представител на домакините във финала.
Националът на България за купа „Дейвис“ Александър Донски стана вицешампион на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд 63 хиляди долара.
27-годишният българин, който достигна за първи път в кариерата си до мач за титлата на сингъл на турнири "Чалънджър", загуби от представителя на домакините и поставен под номер 6 в схемата Филип Хенинг с 2:6, 6:3, 6:7(6) за два часа и 9 минути игра.
Двубоят беше изключително оспорван и се реши след тайбрек в третия сет. В първата част Хенинг направи два пробива и поведе в резултата. Втората част обаче беше за Донски, който направи брейк в шестия гейм и изравни. В решителната трета част двамата печелеха подаванията си, а българинът отрази два мачбола в десетия гейм. В последвалия тайбрек Донски имаше аванс от 5:2, пропиля мачбол при 6:5, след което загуби три поредни разигравания, а с това и срещата.
Преди това двубой Донски записа шест поредни победи, след като стартира от квалификациите.
Българинът заработи 5500 долара и 28 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 687-ото място. В понеделник той ще се изкачи до около 538-а позиция - близо до рекордната в кариерата му 523-а.