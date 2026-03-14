Кайла Хилсман замени Стефани Костович в състава на България за мача с Украйна

Двубоят започва в 19:00 часа.

Кайла Хилсман
Снимка: Startphoto.bg
Треньорът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който по-късно днес от 19:00 часа ще излезе в зала “Колодрума”, в Пловдив, срещу Украйна.

Двубоят ще бъде от група Е на квалификациите за Евробаскет 2027. В състава има една промяна, спрямо победата над Азербайджан. Кайла Хилсман заменя Стефани Костович.

Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:

Борислава Христова (Атинайкос/Гърция)
Гергана Иванова (Роял Касторс Брен/Белгия)
Карина Константинова (Келтерн/Германия)
Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия)
Радостина Христова (Монтана 2003)
Преслава Колева (Болцано/Италия)
Ивана Бонева (Рилски спортист)
Деница Манолова (Рилски спортист)
Димана Костова (Рилски спортист)
Валерия Алексиева (Берое Стара Загора)
Илияна Георгиева (Батипаля/Италия)
Кайла Хилсман (Валенсия/Испания)

Националките са с баланс от 4-0 в своята група Е на пресявките за следващото европейско първенство.

На 17 март България ще гостува на Черна гора в Бар.

Свързани статии:

България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027
Селекцията на Таня Гатева стовари остава на перфектния път и мечтае...
Чете се за: 03:45 мин.
ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
3
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
4
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще бъдат компенсирани
5
Цените на горивата продължават да растат - над 1 млн. българи ще...
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
6
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Национални отбори

Преслава Колева: Този мач беше чудесна подготовка за следващите два
Преслава Колева: Този мач беше чудесна подготовка за следващите два
Борислава Христова: Искаме шест от шест Борислава Христова: Искаме шест от шест
Чете се за: 02:12 мин.
Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка
Чете се за: 01:22 мин.
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027 България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:45 мин.
Евробаскет 2027, квалификации: България - Азербайджан (ГАЛЕРИЯ) Евробаскет 2027, квалификации: България - Азербайджан (ГАЛЕРИЯ)
Женският национален отбор на България излиза срещу Азербайджан в мач от четвъртия кръг от квалификациите за Евробаскет 2027 Женският национален отбор на България излиза срещу Азербайджан в мач от четвъртия кръг от квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" у...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Публикуваха за обществено обсъждане промените в наредбата за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
89% от левовете са изтеглени от обращение
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
