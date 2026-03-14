Кайла Хилсман замени Стефани Костович в състава на България за мача с Украйна

Треньорът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който по-късно днес от 19:00 часа ще излезе в зала “Колодрума”, в Пловдив, срещу Украйна.

Двубоят ще бъде от група Е на квалификациите за Евробаскет 2027. В състава има една промяна, спрямо победата над Азербайджан. Кайла Хилсман заменя Стефани Костович.

Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:

Борислава Христова (Атинайкос/Гърция)

Гергана Иванова (Роял Касторс Брен/Белгия)

Карина Константинова (Келтерн/Германия)

Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия)

Радостина Христова (Монтана 2003)

Преслава Колева (Болцано/Италия)

Ивана Бонева (Рилски спортист)

Деница Манолова (Рилски спортист)

Димана Костова (Рилски спортист)

Валерия Алексиева (Берое Стара Загора)

Илияна Георгиева (Батипаля/Италия)

Кайла Хилсман (Валенсия/Испания)

Националките са с баланс от 4-0 в своята група Е на пресявките за следващото европейско първенство.

На 17 март България ще гостува на Черна гора в Бар.