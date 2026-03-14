Кайла Хилсман замени Стефани Костович в състава на България за мача с Украйна

Треньорът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който по-късно днес от 19:00 часа ще излезе в зала “Колодрума”, в Пловдив, срещу Украйна.
Двубоят ще бъде от група Е на квалификациите за Евробаскет 2027. В състава има една промяна, спрямо победата над Азербайджан. Кайла Хилсман заменя Стефани Костович.
Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:
Борислава Христова (Атинайкос/Гърция)
Гергана Иванова (Роял Касторс Брен/Белгия)
Карина Константинова (Келтерн/Германия)
Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия)
Радостина Христова (Монтана 2003)
Преслава Колева (Болцано/Италия)
Ивана Бонева (Рилски спортист)
Деница Манолова (Рилски спортист)
Димана Костова (Рилски спортист)
Валерия Алексиева (Берое Стара Загора)
Илияна Георгиева (Батипаля/Италия)
Кайла Хилсман (Валенсия/Испания)
Националките са с баланс от 4-0 в своята група Е на пресявките за следващото европейско първенство.
На 17 март България ще гостува на Черна гора в Бар.