БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цената на златото мина за първи път границата от 4400 долара за тройунция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Икономика
Запази

Среброто също е с рекордно висока стойност

Цената на златото мина за първи път границата от 4400 долара за тройунция
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Цената на златото премина за първи път границата от 4400 долара за тройунция в понеделник, подкрепена от нарастващите очаквания за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ, силното търсене на активи убежища и по-слабия долар. Среброто също не изостана от тенденцията, достигайки ново историческо високо равнище, предава Ройтерс.

Спот цената на златото се повиши с 1,81 на сто до 4418,77 долара за тройунция към 9.00 ч. българско време, след като по-рано през деня премина нивото от 4400 долара.

Спот цената на среброто нарасна с 3,4 на сто и достигна исторически максимум от 69,44 долара за тройунция. Към 9.00 ч. българско време среброто отстъпва леко от този рекорд до 69,07 долара за тройунция.

От началото на годината златото е поскъпнало с около 67%, като през този период премина последователно праговете от 3000 и 4000 долара за тройунция и е напът да отчете най-силното си годишно представяне от 1979 г. насам. Среброто отчита още по-значителен ръст - около 138% от началото на годината, подкрепено от силни инвестиционни потоци и продължаващи ограничения в предлагането.

Според техническия анализатор на Ройтерс Уан Тао цената на златото може да продължи да се покачва до около 4427 долара за тройунция, след като е пробила ключовото ниво на съпротива при 4375 долара.

На този фон и другите благородни метали отбелязаха силен ръст. Платината поскъпна с 4,3 на сто до 2057,15 долара за тройунция, достигайки най-високото си равнище от повече от 17 години, а паладият поскъпна с 4,2% до 1786,45 долара, което е най-високата му цена от почти три години.

#цена на златото #сребро #злато #пазари #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
3
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
4
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
5
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Коледно ретро пътешествие в София: От днес тръгва безплатният "Коледен автобус"
6
Коледно ретро пътешествие в София: От днес тръгва безплатният...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Пазари

Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци?
Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци?
Лични финанси: Какви ще са цените на колите след приемането на еврото в България? Лични финанси: Какви ще са цените на колите след приемането на еврото в България?
Чете се за: 03:17 мин.
Рекорден оборот за 2025 година отчита Българската фондова борса Рекорден оборот за 2025 година отчита Българската фондова борса
Чете се за: 02:02 мин.
Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата
Чете се за: 02:40 мин.
Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г
Чете се за: 01:22 мин.
35% надценки на храните в Европа, 100% у нас - защо? 35% надценки на храните в Европа, 100% у нас - защо?
Чете се за: 07:22 мин.

Водещи новини

Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите "Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Стотици се сбогуваха с Боян Радев
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ