Цената на златото мина за първи път границата от 4400 долара за тройунция

Цената на златото премина за първи път границата от 4400 долара за тройунция в понеделник, подкрепена от нарастващите очаквания за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ, силното търсене на активи убежища и по-слабия долар. Среброто също не изостана от тенденцията, достигайки ново историческо високо равнище, предава Ройтерс.

Спот цената на златото се повиши с 1,81 на сто до 4418,77 долара за тройунция към 9.00 ч. българско време, след като по-рано през деня премина нивото от 4400 долара.

Спот цената на среброто нарасна с 3,4 на сто и достигна исторически максимум от 69,44 долара за тройунция. Към 9.00 ч. българско време среброто отстъпва леко от този рекорд до 69,07 долара за тройунция.

От началото на годината златото е поскъпнало с около 67%, като през този период премина последователно праговете от 3000 и 4000 долара за тройунция и е напът да отчете най-силното си годишно представяне от 1979 г. насам. Среброто отчита още по-значителен ръст - около 138% от началото на годината, подкрепено от силни инвестиционни потоци и продължаващи ограничения в предлагането.

Според техническия анализатор на Ройтерс Уан Тао цената на златото може да продължи да се покачва до около 4427 долара за тройунция, след като е пробила ключовото ниво на съпротива при 4375 долара.

На този фон и другите благородни метали отбелязаха силен ръст. Платината поскъпна с 4,3 на сто до 2057,15 долара за тройунция, достигайки най-високото си равнище от повече от 17 години, а паладият поскъпна с 4,2% до 1786,45 долара, което е най-високата му цена от почти три години.