Столична община се похвали: Въздухът в София днес е с 40% по-чист в сравнение с края на миналата седмица

Според Столична община въздухът в София днес е с 40% по-чист в сравнение с последните дни на миналата седмица. Фините прахови частици са спаднали и продължават да се понижават заради въвеждането на зеления билет и значително по-малкото нарушения в нискоемисионните зони.

Близо 200 000 „Зелени билета“ са купени през трите дни ,в които Столичната община ги въведе. Мярката беше приложена за първи път този сезон за дните 20, 21 и 22 декември заради прогнози за мъгли и задържане на фини прахови частици.

Надежда Бобчева - зам.-кмет по екология в СО: "Към днешна дата има намаление на замърсяването с около 40%, данните показват, че има замърсяване, макар вече и в най-ниските категории". Виктор Чаушев - зам.-кмет по транспорт в СО: "Ефектът според мен е добър, имаме намаление и на емисиите, най-радостното е, че утре ще се променя времето и ще доведе до подобряване."

От 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е в сила нискоемисионна зона, която ограничава достъпа на автомобили от първа и втора екогрупа в малкия и големия ринг. Въпреки това, дневно в зоната навлизат между 1000 и 1500 автомобила, като са изпратени около 1100 уведомления и връчени 63 акта.