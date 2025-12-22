БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Чете се за: 00:52 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столична община се похвали: Въздухът в София днес е с 40% по-чист в сравнение с края на миналата седмица

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази

Фините прахови частици са спаднали и продължават да се понижават заради въвеждането на зеления билет, смятат от СО

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Според Столична община въздухът в София днес е с 40% по-чист в сравнение с последните дни на миналата седмица. Фините прахови частици са спаднали и продължават да се понижават заради въвеждането на зеления билет и значително по-малкото нарушения в нискоемисионните зони.

Близо 200 000 „Зелени билета“ са купени през трите дни ,в които Столичната община ги въведе. Мярката беше приложена за първи път този сезон за дните 20, 21 и 22 декември заради прогнози за мъгли и задържане на фини прахови частици.

Надежда Бобчева - зам.-кмет по екология в СО: "Към днешна дата има намаление на замърсяването с около 40%, данните показват, че има замърсяване, макар вече и в най-ниските категории".

Виктор Чаушев - зам.-кмет по транспорт в СО: "Ефектът според мен е добър, имаме намаление и на емисиите, най-радостното е, че утре ще се променя времето и ще доведе до подобряване."

От 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е в сила нискоемисионна зона, която ограничава достъпа на автомобили от първа и втора екогрупа в малкия и големия ринг. Въпреки това, дневно в зоната навлизат между 1000 и 1500 автомобила, като са изпратени около 1100 уведомления и връчени 63 акта.

#зелен билет #по-чист въздух #София #гъста мъгла

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
3
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
4
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
5
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
6
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Регионални

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста
Чете се за: 00:45 мин.
Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората
Чете се за: 02:47 мин.
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.
Нов телескоп в обсерваторията в “Рожен” - за какво ще се използва? Нов телескоп в обсерваторията в “Рожен” - за какво ще се използва?
Чете се за: 01:27 мин.
Липса на екипировка е довела до смъртния инцидент в Пирин Липса на екипировка е довела до смъртния инцидент в Пирин
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Касите на БНБ ще работят извънредно и на 27 декември Касите на БНБ ще работят извънредно и на 27 декември
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция" Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат
Чете се за: 00:50 мин.
Икономика
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ