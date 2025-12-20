БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт

Заради мръсния въздух

Снимка: БГНЕС
За първи път този сезон в столичния градски транспорт ще се пътува със зелен билет заради прогнозата за мръсен въздух.

Той ще важи днес, утре и в понеделник.

Мярката е въведена заради прогнозата за образуване на мъгли и вероятност от задържането на фини прахови частици в атмосферата.

За същия период паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно.

Зеленият билет е на стойност 1 лв., важи за целия ден и може да се закупи с банкова карта в превозното средство, от шофьорите, онлайн през сайта на Центъра за градска мобилност или от касите на градския транспорт.

Той не важи за нощния транспорт, уточняват от Столичната община.

