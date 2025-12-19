БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за...
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ и Румънската обществена телевизия с общ поглед към 1989

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

Gen X и Gen Z говорят за прехода и уроците на 1989

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Историческият преход през погледа на две поколения – Gen X и Gen Z, това е фокусът на първия по рода си съвместен формат между българската и румънската обществена телевизия. Ще видите спомените на хората, преживели събитията през 1989 г. и разбирането на младите днес за моментите, променили хода на историята в двете държави. Токшоуто ще се излъчи на 20 декември, събота, от 18:30 ч. по БНТ 1.

“Мостът”, но не като съоръжение, а като път, като линия, по която две държави, тръгнали от един и същи исторически разлом, с общи рани и еднакви стремежи, продължават да се срещат, да се разминават и пак да се връщат една към друга.

Смаранда Ворнику-Шалит, водещ и продуцент, TVR: "На практика имахме телевизия по два часа на ден и така за нас Българската телевизия стана единствената, която поне ние, живеещите на юг, можехме да гледаме."

Ако 1989 беше книга, какво щеше да пише между редовете? Какви са думите за миналото днес?

Бойко Василев – журналист, водещ на „Панорама“: "Ние живеехме във втория свят, а искахме да отидем в първия, но никой не ни каза, че по пътя ще минем през третия."

Цветана Сапова, журналист, водещ по "БГ Радио": "Ние сега с няколко клика можем да общуваме с другия край на земното кълбо."

Себастиан Феликс Цопеску, моден журналист, TVR: "Социалните мрежи със сигурност ни помагат, свързани сме. Това е нова ера!"

Зрителите на БНТ ще видят неизлъчвани кадри, запазени в архивите на двете телевизии, ще разберат познават ли се помежду си поколенията Gen X и Gen Z.

Себастиан Феликс Цопеску, моден журналист, TVR: "Това според мен е много важен проект, който ще има продължение, няма да спре дотук!"

"Мостът“ е първото съвместно телевизионно предаване, реализирано в партньорство между Българската национална телевизия и Румънската обществена телевизия. Мостът. За да знаем накъде отиваме и да помним откъде сме тръгнали. Събота, 18.30, БНТ1.

Автор: Мира Добрева

#Gen X и Gen Z #румъния #БНТ #България

Последвайте ни

ТОП 24

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Консултациите при президента приключват с разговори с "Величие"
3
Консултациите при президента приключват с разговори с...
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами
4
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за...
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица
5
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
6
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
4
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
5
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Балкани

Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България
Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България
Нова вълна на шарка по овцете и козите е регистрирана в Гърция Нова вълна на шарка по овцете и козите е регистрирана в Гърция
Чете се за: 01:05 мин.
Къшнър се отказа да гради луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО щаб на югославската армия Къшнър се отказа да гради луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО щаб на югославската армия
Чете се за: 01:05 мин.
Проказа в Хърватия и Румъния: Пациентите са чуждестранни работници Проказа в Хърватия и Румъния: Пациентите са чуждестранни работници
Чете се за: 02:27 мин.
Стачка в Гърция: Парламентът трябва да гласува бюджета за 2026 година Стачка в Гърция: Парламентът трябва да гласува бюджета за 2026 година
Чете се за: 00:47 мин.
Земетресение със сила 5,2 е регистрирано тази нощ край гръцкия остров Закинтос Земетресение със сила 5,2 е регистрирано тази нощ край гръцкия остров Закинтос
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада
Чете се за: 02:37 мин.
Русия
ЕС с финансова подкрепа за Украйна: Киев ще получи заем от 90 млрд....
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Множество порнографски материали с деца иззети при разследването за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ