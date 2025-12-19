БНТ и Румънската обществена телевизия с общ поглед към 1989

Историческият преход през погледа на две поколения – Gen X и Gen Z, това е фокусът на първия по рода си съвместен формат между българската и румънската обществена телевизия. Ще видите спомените на хората, преживели събитията през 1989 г. и разбирането на младите днес за моментите, променили хода на историята в двете държави. Токшоуто ще се излъчи на 20 декември, събота, от 18:30 ч. по БНТ 1.

“Мостът”, но не като съоръжение, а като път, като линия, по която две държави, тръгнали от един и същи исторически разлом, с общи рани и еднакви стремежи, продължават да се срещат, да се разминават и пак да се връщат една към друга.

Смаранда Ворнику-Шалит, водещ и продуцент, TVR: "На практика имахме телевизия по два часа на ден и така за нас Българската телевизия стана единствената, която поне ние, живеещите на юг, можехме да гледаме."

Ако 1989 беше книга, какво щеше да пише между редовете? Какви са думите за миналото днес?

Бойко Василев – журналист, водещ на „Панорама“: "Ние живеехме във втория свят, а искахме да отидем в първия, но никой не ни каза, че по пътя ще минем през третия." Цветана Сапова, журналист, водещ по "БГ Радио": "Ние сега с няколко клика можем да общуваме с другия край на земното кълбо."

Себастиан Феликс Цопеску, моден журналист, TVR: "Социалните мрежи със сигурност ни помагат, свързани сме. Това е нова ера!"

Зрителите на БНТ ще видят неизлъчвани кадри, запазени в архивите на двете телевизии, ще разберат познават ли се помежду си поколенията Gen X и Gen Z.

Себастиан Феликс Цопеску, моден журналист, TVR: "Това според мен е много важен проект, който ще има продължение, няма да спре дотук!"

"Мостът“ е първото съвместно телевизионно предаване, реализирано в партньорство между Българската национална телевизия и Румънската обществена телевизия. Мостът. За да знаем накъде отиваме и да помним откъде сме тръгнали. Събота, 18.30, БНТ1.

Автор: Мира Добрева