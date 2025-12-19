БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за...
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

Илияна Йотова: Промените в Конституцията може да доведат до блокаж в страната

Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Снимка: БТА
Според вицепрезидентът Илияна Йотова последните промени в Конституцията е твърде вероятно да докарат страната до блокаж. Йотова очаква президентът Румен Радев да се съобрази с желанието на партиите и да насрочи предсрочните парламентарни избори в края на март. А при всички положения първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция.

Илияна Йотова, вицепрезидент: "Независимо от тежкия нихилизъм към българската Конституцията, който демонстрират българските партии, виждате сега, че създадоха нови текстове в Конституцията, с които твърде вероятно и да докарат до блокаж страната ни. Въпреки това ние като президентска институция ще извървим целия конституционен път.

Всички помолиха президента - това да бъде края на март и вероятно той тогава ще назначи изборите. Предстои да видим. При всички положения първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция."

Скандал в парламента: Трябва ли НСО да охранява депутати?
Скандал в парламента: Трябва ли НСО да охранява депутати?
Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година
Чете се за: 03:02 мин.
"БСП - Обединена левица" се обяви за промени в Конституцията за избор на сужебно правителство "БСП - Обединена левица" се обяви за промени в Конституцията за избор на сужебно правителство
Чете се за: 00:57 мин.
ПГ на "ДПС - Ново начало" следи стриктно цените и настоява за твърди мерки срещу спекулата ПГ на "ДПС - Ново начало" следи стриктно цените и настоява за твърди мерки срещу спекулата
Чете се за: 02:00 мин.
Депутатите излизат във ваканция до 10 януари Депутатите излизат във ваканция до 10 януари
Чете се за: 00:57 мин.
Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна
Чете се за: 02:57 мин.

Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада
Чете се за: 02:37 мин.
Русия
ЕС с финансова подкрепа за Украйна: Киев ще получи заем от 90 млрд....
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Множество порнографски материали с деца иззети при разследването за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
