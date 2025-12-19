Илияна Йотова: Промените в Конституцията може да доведат до блокаж в страната

Според вицепрезидентът Илияна Йотова последните промени в Конституцията е твърде вероятно да докарат страната до блокаж. Йотова очаква президентът Румен Радев да се съобрази с желанието на партиите и да насрочи предсрочните парламентарни избори в края на март. А при всички положения първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция.

Илияна Йотова, вицепрезидент: "Независимо от тежкия нихилизъм към българската Конституцията, който демонстрират българските партии, виждате сега, че създадоха нови текстове в Конституцията, с които твърде вероятно и да докарат до блокаж страната ни. Въпреки това ние като президентска институция ще извървим целия конституционен път.



Всички помолиха президента - това да бъде края на март и вероятно той тогава ще назначи изборите. Предстои да видим. При всички положения първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция."