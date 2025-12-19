Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги

Трима варненци са задържани и обвинени в изготвяне на фалшиви документи в различни европейски държави.



На големи паркинги мъжете поставяли свои QR кодове върху оригиналните и заблуждавали клиентите, че плащат паркоуслугата си, като всъщност предоставяли личните си данни на измамниците.

Мъжете на 63, 53 и 37 години са осъждани и с криминални регистрации.

В домовете им е намерена голяма сума пари, наркотици и техника.