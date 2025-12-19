БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

В домовете им е намерена голяма сума пари, наркотици и техника

Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги
Слушай новината

Трима варненци са задържани и обвинени в изготвяне на фалшиви документи в различни европейски държави.

На големи паркинги мъжете поставяли свои QR кодове върху оригиналните и заблуждавали клиентите, че плащат паркоуслугата си, като всъщност предоставяли личните си данни на измамниците.

Мъжете на 63, 53 и 37 години са осъждани и с криминални регистрации.

В домовете им е намерена голяма сума пари, наркотици и техника.

"Платецът се пренасочва към имитиращ действителния сайт на паркомата към друг такъв, който е контролиран от трети лица. Чрез сканирането му, въвеждайки данните си, той ги предоставя на трети лица", заяви Деан Горанов, ГДБОП.

"Групата е действала извън територията на страната, предстои събиране на доказателства чрез механизмите на Европейската заповед на разследване", допълни Радослав Лазаро, говорител на Окръжна прокуратура - Варна.

#QR код #плащане #задържани #българи #паркинги #измама

