Френски фермери протестираха пред дома на семейство Макрон в Туке

Фермерското недоволство от сделката на ЕС с Меркосур
Фермерските протести срещу сделката на Европейския съюз с латиноамериканския блок Меркосур не стихват, въпреки че подписването на споразумението беше отложено за януари.
На площада пред Европарламента в Брюксел разчистват щетите от вчерашните демонстрации на земеделци от цяла Европа.
Днес протести имаше във Франция, която наред с Италия е сред критиците на споразумението с Бразилия, Парагвай, Уругвай и Аржентина.
Фермери пристигнаха с трактори пред дома на Еманюел и Брижит Макрон в градчето Туке.
Те смятат, че не са били защитени достатъчно и се опасяват от наплив от евтини стоки от страните от Меркосур, които според тях могат да обезценят труда им.
Преговорите по текста на споразумението ще продължат, обяви френският президент.