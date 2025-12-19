БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Френски фермери протестираха пред дома на семейство Макрон в Туке

По света
Фермерското недоволство от сделката на ЕС с Меркосур

Меркосур протест фермери Франция Макрон
Снимка: БТА
Фермерските протести срещу сделката на Европейския съюз с латиноамериканския блок Меркосур не стихват, въпреки че подписването на споразумението беше отложено за януари.

На площада пред Европарламента в Брюксел разчистват щетите от вчерашните демонстрации на земеделци от цяла Европа.

Днес протести имаше във Франция, която наред с Италия е сред критиците на споразумението с Бразилия, Парагвай, Уругвай и Аржентина.

Фермери пристигнаха с трактори пред дома на Еманюел и Брижит Макрон в градчето Туке.

Те смятат, че не са били защитени достатъчно и се опасяват от наплив от евтини стоки от страните от Меркосур, които според тях могат да обезценят труда им.

Преговорите по текста на споразумението ще продължат, обяви френският президент.

#Меркосур #макрон #фермери #протест

