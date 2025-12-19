Куче с титаниеви протези на предните лапи помага на украински военни

Куче на име Лавър, с титаниеви протези на предните лапи, помага на украински военни с ампутации в рехабилитационен център в Киев.

Лавър е намерен край железопътната гара в Одеса, след като влак е отрязал двете му предни лапи. Биоинженери в Днипро създават костно интегрирани титаниеви импланти, използвайки същата технология като при ранени войници.

Днес Лавър участва в рехабилитационни сесии и предоставя емоционална подкрепа на ветерани. Някои от тях казват, че кучето им дава надежда, че и те отново ще могат да ходят. Собственикът на Лавър и основател на центъра, Вячеслав Запорожец, казва, че кучето е приело протезите като свои естествени лапи.