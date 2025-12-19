БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Тръмп нареди временно спиране на програмата за зелена карта след стрелбата в "Браун"

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 02:45 мин.
САЩ и Канада
Стрелецът в университета "Браун" е влязъл в Съединените щати именно със зелена карта

стрелецът университета браун американския щат роуд айлънд самоубил
Снимка: БТА
По нареждане на Доналд Тръмп програмата за зелена карта чрез лотария беше спряна. Поводът е, че стрелецът в университета "Браун" е влязъл в Съединените щати именно със зелена карта. Мъжът, който в събота откри огън в университета - беше открит мъртъв - според властите той се е самоубил.

По нареждане на Доналд Тръмп програмата за даване на зелена карта чрез лотария беше спряна. Повод за решението е, че стрелецът в университета "Браун" е влязъл в Съединените щати именно със зелена карта. Мъжът, който в събота откри огън в университета, междувременно беше открит мъртъв - според властите той се е самоубил.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем разпореди на имиграционните служби в САЩ спиране на лотарията Зелена карта. В Екс тя посочи, че мярката цели да се избегнат инциденти като този в университета "Браун".

Създадена през 1990 г., всяка година програмата дава право на 50 хиляди чужди граждани да живеят и работят постоянно в Съединените щати. Именно по този начин в страната през 2017 г. е влязъл извършителят на стрелбата в университета, при която загинаха двама студенти.

Оскар Перес, началник на полицията в Провидънс:"Идентифициран е като Клаудио Невес Валенте, на 48 години. Той е възпитаник на "Браун". Португалец по произход, последният му известен адрес е в Маями, Флорида."

Според следователите същият мъж е отговорен и за второ убийство - на преподавател в Масачузетския технологичен институт. Разкритието, че и жертвата, и заподозреният дълги години са работили в един и същи институт в Лисабон, преди да се преместят в САЩ, разтърси научната общност в Португалия.

Бруно Гонкалвес, професор в Лисабон: "Престъплението е толкова жестоко, че е трудно за осмисляне. Пълен шок и изненада."

През настоящата година 40 сънародници на стрелеца са получили виза за САЩ, като общо повече от 20 милиона души са участвали в лотарията Зелена карта. Доналд Тръмп, който отдавна се противопоставя на тази програма, използва повода, за да въведе поредната мярка за ограничаване на имиграцията.

# университет "Браун" #САЩ #стрелба

