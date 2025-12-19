БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Стрелецът от университета "Браун" в американския щат Роуд Айлънд се е самоубил

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

Миналата събота той уби двама студенти и рани още девет души

Стрелецът от университета "Браун" в американския щат Роуд Айлънд се е самоубил
Снимка: БТА
Слушай новината

Стрелецът, който миналата събота уби двама студенти и рани още девет в университета "Браун" в американския щат Роуд Айлънд се е самоубил. Тялото му беше намерено от властите в склад в Салем, щата Ню Хампшър.

Мъжът се казва Клаудио Мануел Невес Валенте, роден е в Португалия и е получил разрешение за постоянно пребиваване в Съединените щати през 2017 година. Той е учил физика в университета "Браун".

Предполага се, че той е убил и професора по физика в Масачузетския технологичен институт Нуньо Лорейро - също португалец - който беше намерен застрелян в дома си във вторник. Властите засега не дават подробности относно мотивите за двете престъпления.

#стрелец #университет #задържан стрелец #стрелба в САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
1
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
2
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
3
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
5
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки на камерите в софийските училища
6
Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
2
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
3
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: САЩ и Канада

Нови снимки и краен срок за досиетата "Епстийн"
Нови снимки и краен срок за досиетата "Епстийн"
Тръмп в обръщение към нацията: Нещата са по-добре, отколкото си мислите Тръмп в обръщение към нацията: Нещата са по-добре, отколкото си мислите
Чете се за: 03:37 мин.
Тръмп изтъкна успехите си в обръщение към нацията - суперлативи или реалност са? Тръмп изтъкна успехите си в обръщение към нацията - суперлативи или реалност са?
Чете се за: 02:42 мин.
Джинджифилова магия: Селце с над 750 къщи в Ню Йорк Джинджифилова магия: Селце с над 750 къщи в Ню Йорк
Чете се за: 00:35 мин.
Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:50 мин.
Тръмп има "личност на алкохолик": Противоречиво интервю на началника на кабинета на американския президент пред "Венити Феър" Тръмп има "личност на алкохолик": Противоречиво интервю на началника на кабинета на американския президент пред "Венити Феър"
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Протестите срещу властта в София: Хората искат честни избори и промяна в Изборния кодекс
Протестите срещу властта в София: Хората искат честни избори и...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Консултациите при президента приключват с разговори с "Величие" Консултациите при президента приключват с разговори с "Величие"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за следващите две години Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за следващите две години
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Стрелецът от университета "Браун" в американския щат Роуд...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Промените в Семейния кодекс: Родителите на деца до 12 г. с гъвкаво...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ