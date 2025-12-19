Стрелецът от университета "Браун" в американския щат Роуд Айлънд се е самоубил

Стрелецът, който миналата събота уби двама студенти и рани още девет в университета "Браун" в американския щат Роуд Айлънд се е самоубил. Тялото му беше намерено от властите в склад в Салем, щата Ню Хампшър.

Мъжът се казва Клаудио Мануел Невес Валенте, роден е в Португалия и е получил разрешение за постоянно пребиваване в Съединените щати през 2017 година. Той е учил физика в университета "Браун".

Предполага се, че той е убил и професора по физика в Масачузетския технологичен институт Нуньо Лорейро - също португалец - който беше намерен застрелян в дома си във вторник. Властите засега не дават подробности относно мотивите за двете престъпления.