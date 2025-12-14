БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Двама загинали и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази

Някои от пострадалите са в критично състояние

Двама загинали и осем ранени при стрелба в университет в САЩ
Снимка: БТА
Слушай новината

Двама души загинаха, а осем са ранени при стрелба в университета "Браун" в Съединените щати. Някои от пострадалите са в критично състояние.

Стрелецът все още се издирва. Нападението станало в департамента по физика по време на изпитна сесия.

В университета "Браун", който е от престижната "Бръшлянова лига" все още е в сила предупреждение за опасност. Властите призоваха студентите да намерят скривалища и да не ги напускат.

Това е 389-а масова стрелба в Съединените щати само за тази година.

#масова стрелба в САЩ #стрелба в САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров участък от магистралата
1
"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров...
Росен Плевнелиев: Благодаря на гражданите, които по демократичен начин излязоха на улиците и имат морална кауза
2
Росен Плевнелиев: Благодаря на гражданите, които по демократичен...
Сергей Станишев: Ако бях премиер - никога не бих оставил страната в такава ситуация
3
Сергей Станишев: Ако бях премиер - никога не бих оставил страната в...
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
4
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Жители на Смолян излязоха на протест срещу решение за изграждане на фотоволтаична централа
5
Жители на Смолян излязоха на протест срещу решение за изграждане на...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
6
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: САЩ и Канада

Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки
Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки
Усилия за мир в Украйна: Разговори в Берлин между представители на Европа и САЩ Усилия за мир в Украйна: Разговори в Берлин между представители на Европа и САЩ
Чете се за: 02:05 мин.
Сагата "Епстийн": Доналд Тръмп е част от новите разкрития по делото Сагата "Епстийн": Доналд Тръмп е част от новите разкрития по делото
Чете се за: 01:02 мин.
Фон дер Лайен към Тръмп: Не се меси в европейската политика Фон дер Лайен към Тръмп: Не се меси в европейската политика
Чете се за: 04:00 мин.
Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна
Чете се за: 03:27 мин.
САЩ наложиха нови санкции срещу още 6 танкера, които превозват венецуелски петрол САЩ наложиха нови санкции срещу още 6 танкера, които превозват венецуелски петрол
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Двама загинали и осем ранени при стрелба в университет в САЩ
Двама загинали и осем ранени при стрелба в университет в САЩ
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Ще има ли президентска партия? Ще има ли президентска партия?
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Чете се за: 15:42 мин.
Европа
Колко ще ни струва трапезата за Бъдни вечер? Колко ще ни струва трапезата за Бъдни вечер?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Вълна от протести в Румъния срещу корупцията в съдебната система
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Чехия няма да гарантира заем за Украйна, заяви Андрей Бабиш
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Когато тишината проговори: С подкрепата на „Българската...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ