Двама загинали и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Двама души загинаха, а осем са ранени при стрелба в университета "Браун" в Съединените щати. Някои от пострадалите са в критично състояние.

Стрелецът все още се издирва. Нападението станало в департамента по физика по време на изпитна сесия.

В университета "Браун", който е от престижната "Бръшлянова лига" все още е в сила предупреждение за опасност. Властите призоваха студентите да намерят скривалища и да не ги напускат.

Това е 389-а масова стрелба в Съединените щати само за тази година.