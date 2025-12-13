С празнична програма, групово спускане и заря Банско постави начало на зимния сезон

Началото на ски сезона в Банско беше дадено днес. Ски легендите Марк Жирардели и Джорджо Рока бяха официални гости в най-големия ни зимен курорт, за да зарадват любителите на зимните спортове с атрактивно групово спускане. Откриването за първи път се състоя на 2600 метра надморска височина, под връх Тодорка, заради липсата на сняг в по-ниските места.

Още рано сутринта любителите на зимните спортове се подредиха на опашка пред началната станция на лифта в Банско.

Елица Златева, турист: „Предпочитаме да не идваме в разгара на сезона, а спрямо бюджета, с който разполагаме, да дойдем на почивка за няколко дни.“

Малко, но естествен сняг ще радва туристите на три от пистите под връх Тодорка.

Иван Обрейков, маркетинг директор на ски зоната: „Пак сме доволни, че имаме и това. Пистите са прекрасни и много хора могат да направят сефтето на ските и на сноуборд тук, отново в Банско.“

Заради хубавото време оръдията за изкуствен сняг все още не работят, но от ски зоната в курорта уверяват, че са готови да ги пуснат още при първото застудяване. Днес скиорите караха с карти на промоционални цени, но от утре дневните ще струват по 65 лева. С 10% по-скъпи са и цените на нощувките спрямо миналата година. Очакванията на бранша за сезона са добри.

Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес: „Наблюдаваме първите желаещи да се пуснат по белите писти – и не само българи, не само наши съграждани, а и хора от балканските страни.“

Хотелиерите отчитат пълни уикенди и стабилна заетост през седмицата, а резервациите за януари и февруари вече надминават миналогодишните.

Димитър Колев, главен мениджър на хотел: „Всички уикенди през декември бяха на 100% пълни. През седмицата сме със заетост около 70%, което също е изключително добър показател. Очакваме изключително силен сезон, което личи от предварителния анализ и от резервациите за месеците напред.“

Расте и броят на туристите, които избират Банско не само заради ските.