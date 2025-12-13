БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Чете се за: 15:42 мин.
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
Започна операция за изтеглянето на танкера...
Чете се за: 02:05 мин.

Васил Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която ще си тръгна

Дарина Ангелова
Всичко от автора
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Кметът на София се включи в почистването на "Люлин"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ще се задълбочи ли кризата с боклука в столицата? Договорите за сметопочистване на още шест района изтичат в края на месеца. Така жителите на районите „Средец“, „Триадица“, „Оборище“, „Лозенец“, „Студентски град“ и „Възраждане“ ще се изправят пред изпитанието на пълните с отпадъци контейнери. Още три района ще имат същия проблем в началото на януари – „Сердика“, „Илинден“ и „Надежда“. Въпреки това кметът Васил Терзиев обяви, че няма да напусне поста си заради кризата с боклука. Днес той се включи в поредна доброволческа акция за почистване на най-големия столичен квартал – „Люлин“.

Десетки доброволци и днес запретнаха ръкави, за да помогнат с извозването на отпадъците.

Игнат, доброволец: „Тук живея, нямам избор – трябва да се почисти.“

Андрей, доброволец: „Люлин" изнемогваше в последните две седмици. Пътувам от доста далеч, но се включваме в организацията, за да можем да помогнем.“

Ивет, доброволец: „Очевидно има криза, затова с обединени усилия се опитваме да изчистим и да помогнем.“

От два месеца Александра и Съби търсят съмишленици за почистването на района. Събраната информация за критичните точки публикуват в специална група във Facebook.

Съби Ангелов, организатор: „В постоянно сътрудничество сме с Инспектората. Обсъждаме те какво виждат, ние какво виждаме, стиковаме се и действаме.“

Александра Ангелова, организатор: „В момента разполагаме с между пет и седем камиона, на които можем да разчитаме. Когато сме на дадена точка, те извозват събрания отпадък.“

В почистването се включи и кметът на София Васил Терзиев.

Васил Терзиев, кмет на София: „Това са временни усилия. Това, по което работя постоянно между такива кризисни решения, е да има трайно решение. В началото на януари очакваме цялата необходима техника, окомплектоват се екипи и дотогава с общи усилия ще поддържаме нещата.“

Кметът беше категоричен, че кризата с боклука няма да му коства поста.

Васил Терзиев, кмет на София: „Боклукът няма да е причината, поради която ще си тръгна от „Московска“ 33. Това е поредната криза, с която ще се справим. Въпросът е на избор – дали избираш да си жертва и да се оплакваш, или приемаш обстоятелствата такива, каквито са, запретваш ръкави и ангажираш всеки, който иска да допринесе с нещо.“

В края на декември изтичат договорите за сметосъбиране в още шест столични района, а през януари – в други три. От общината уверяват, че вече имат план за действие.

Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология на София: „Още следващата седмица ще обявим нашето решение и подозирам, че ще ви изненадаме.“

Дотогава местната власт ще разчита и на помощта на гражданите.

#Васил Терзиев #София #кмет на софия

