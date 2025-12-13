БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кризата с боклука: Доброволци помагат в почистването на столичния район "Люлин"

Дарина Ангелова
Всичко от автора
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
В акцията се включи и кметът на София Васил Терзиев

Снимка: БТА
Кризата с боклука в София все още не е овладяна. Доброволци се събраха тази сутрин, за да помогнат в почистването на столичния район "Люлин".

Повече от два месеца вече продължава кризата с боклука. Днес доброволци от цяла София се събраха в район "Люлин", за да помогнат за събирането на отпадъците. Хората са екипирани с лопати, ръкавици и чували, за да събират боклуците. На терен има и няколко камиона за едрогабаритен и строителен отпадък.

Доброволците действат разделени на групи, за да обхванат по-голяма територия и да почистят повече локации. Организаторите обясниха, че "Люлин" 6 ще е с един от приоритетните микрорайони и там ще концентрират най-голяма част от усилията си.

Александра Ангелова, организатор: "Идеята тръгна, когато знаехме, че следващата седмица няма да има сметоизвозване, започнахме с разлепяне на обяви по входовете дали някой иска."

Съби Ангелов, организатор: "В постоянно сътрудничество сме с инспектората, обсъждаме те какво виждат, ние какво виждаме, и се стиковаме и действаме."

"Тук живея, нямам избор, трябва де се почисти. Общо взето планираме, те ни казват къде да отидем, отиваме и чистим", каза един от доброволците.

В почистването днес се включи и кметът на столицата Васил Терзиев, както и заместник-кмета по екология Надежда Бобчева.

Васил Терзиев, кмет на София: "Няма да е боклукът нещото заради, което ще си тръгна от "Московска" 33. Това е криза, с която ще се справим и аз ви казах - тук е въпрос на избор, дали избираш да си жертва и да се оплакваш колко са тежки обстоятелствата… Вече е ясно какво трябва са се направи, ако някъде започва да има неизвозен боклук, така че все по-лесно ще се справяме с такива проблемни точки. Аз съм оптимист, нещата са закрепени."

Почистването днес ще продължи, докато доброволците имат сили и енергия.

Вижте прякото включване на Дарина Ангелова

#район "Люлин" #сметосъбиране #Васил Терзиев #сметоизвозване #криза с боклука #доброволци

