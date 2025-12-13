БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Явор Божанков, ПП-ДБ: Висшата и нечовешка арогантност събори правителството

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Запази

Протестът беше заради потъпканото достойнство на българския народ, каза той

Явор Божанков, ПП-ДБ: Висшата и нечовешка арогантност събори правителството
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

ГЕРБ нито веднъж не назоваха истинския проблем. Този протест като повод започна от бюджета. Но ние имаме повод за гордост, защото протеста не беше заради 2% осигуровки, не беше заради дивидента, а беше заради потъпканото достойнство на нашия народ. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от ПГ на ПП-ДБ Явор Божанков.

"И нашият народ ясно заяви от София през Кюстендил, Сливен, Пловдив до Варна, цяла България каза, че няма да позволи повече някой да потъпква достойнството на българския народ. Цяло едно младо, ново поколение го заяви, средна класа, свободни хора, работодатели и никой не го очакваше. Тази арогантност не срещна отпор, тя срещна категоричен отговор и нашият народ каза, че така повече няма да продължава - това е ясното послание."

По думите му ГЕРБ се въртят около повода за бюджета, "ДПС - Ново начало" не са дали никакъв сигнал, че нещо осъзнават, "Има такъв народ" и БСП, за съжаление, наглеят с още по-голяма сила, отколкото две седмици по-рано.

"Никакъв урок не е научен и оттук насетне големият въпрос е как продължаваме. Какво не им достигна… Тази върховна висша, нечовешка арогантност е това, което събори правителството. Нищо друго. Те очевидно не са способни на промяна и промяната ще стане, въпреки тях", добави Божанков.

Според него беше отнето правото на един човек за справедлив процес, но това не касае само кмета на Варна, а всеки - дали е общественик или бизнесмен:

"Всеки в България разбра, че може да бъде смазан, един път вкаран в онази месомелачка. Втори път - комисии за по 20-30 секунди и казват: не ни пука за мнението на бизнеса, не ни пука какво казват хората и ще си правим комисиите за 15-20 секунди, ако искаме и за 5 секунди. На онази прословута бюджетна комисия се чупеха микрофони… това вече беше истинското лице и аз казах от трибуната, че управляващите си върнаха заводските настройки, защото управляваха в една ситуация на разделена опозиция."

Пред евентуален бъдещ политически проект на президента Румен Радев, за който се говори от години има два основни проблема, смята Божанков и поясни, че първият е неговата геополитическа ориентация, а вторият е "Боташ".

Явор Божанков каза още, че ако искаме честни избори, трябва да се направи промяна в изборните правила и това да се гарантира на 100% и с участници в секции, и с наблюдатели, но и с промени в изборните правила.

Вижте целия разговор във видеото

#оставка на кабинета "Желязков" #ПП-ДБ #Явор Божанков

Водещи новини

"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров участък от магистралата
"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Официално откриват ски сезона в Банско Официално откриват ски сезона в Банско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Голям пожар на турски ферибот, закотвен в украинския пристанищен град Одеса Голям пожар на турски ферибот, закотвен в украинския пристанищен град Одеса
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Усилия за мир в Украйна: Разговори в Берлин между представители на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Най-дългото писмо до Дядо Коледа
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Слънчево време, на места с мъгли в съботния ден
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ