Започна операция за изтеглянето на танкера...
Коледен концерт във Ватикана (СНИМКИ)

Папа Лъв XIV връчи награда на маестро Рикардо Мути

коледен концерт ватикана снимки
Снимка: БТА
В присъствието на папа Лъв XIV маестро Рикардо Мути дирижира традиционния коледен концерт във Ватикана.

Италианският диригент получи лично от папата и наградата "Рацингер", учредена на името на папа Бенедикт XVI, роден като Йозеф Рацингер.

Призът се присъжда на изтъкнати личности в различни области, а Рикардо Мути е отличен за изключително високи постижения в сферата на изкуството.

Бенедикт XVI беше почитател на 84-годишния маестро, който е носител на две награди "Грами" и много други отличия.

снимки: БТА

