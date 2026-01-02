БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Градовете Оулу и Тренчин са готови за ролята си на европейски столици на културата през 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:05 мин.
Градовете Оулу и Тренчин са готови за ролята си на европейски столици на културата през 2026 г.
Снимка: pixabay.com/
Слушай новината

Оулу във Финландия и Тренчин в Словакия са готови да влязат в ролята си на европейските столици на културата през 2026 г., съобщава ДПА.

Всяка година Европейският съюз избира няколко града за европейски столици на културата. С тази инициатива ЕС цели да подчертае културното разнообразие на Европа и да отпразнува културата и изкуството, характерни за всеки регион.

Двата града заменят тазгодишните европейски столици на културата - Кемниц в Саксония, Германия, и граничните градове Нова Горица в Словения и Гориция в Италия.

Оулу, известен отчасти с ежегодния си световен шампионат по въздушна китара и с мъжкия хор, ще даде старт на годината си като столица на културата с откриващ фестивал от 16 до 18 януари.

Тренчин подготвя грандиозно откриване от 13 до 15 февруари.

И двата града възнамеряват да подготвят богата програма от събития за тази и останалата част от годината.

