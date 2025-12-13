Трети ден протести в Румъния с искане за независимо правосъдие и реформа в съдебната система

Трети ден протести в Румъния с искане чисто и справедливо правосъдие. Над 4000 демонстранти се събраха на площад "Виктория" в Букурещ.

Протестиращите настояват за независимо правосъдие и дълбока реформа в съдебната система след години обещания за борба с корупцията и премахване на злоупотребите. Протестите започнаха, след като журналистическо разследване разкри нередности в съдебната система.

Лидерът на опозиционния националистически Алианс за обединение на румънците Джордже Симион призова за участие в протестите, като направи аналогия с тези в България.

В понеделник румънският парламент ще гласува вот на недоверие срещу кабинета, но опозицията не разполага с достатъчен брой гласове, за да свали коалиционното правителство.