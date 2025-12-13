БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започна операция за изтеглянето на танкера...
Трети ден протести в Румъния с искане за независимо правосъдие и реформа в съдебната система

Ива Стойкова
Чете се за: 00:52 мин.
По света
трети ден протести румъния искане независимо правосъдие реформа съдебната система
Снимка: БТА
Трети ден протести в Румъния с искане чисто и справедливо правосъдие. Над 4000 демонстранти се събраха на площад "Виктория" в Букурещ.

Протестиращите настояват за независимо правосъдие и дълбока реформа в съдебната система след години обещания за борба с корупцията и премахване на злоупотребите. Протестите започнаха, след като журналистическо разследване разкри нередности в съдебната система.

Лидерът на опозиционния националистически Алианс за обединение на румънците Джордже Симион призова за участие в протестите, като направи аналогия с тези в България.

В понеделник румънският парламент ще гласува вот на недоверие срещу кабинета, но опозицията не разполага с достатъчен брой гласове, за да свали коалиционното правителство.

Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос” край Ахтопол
Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос”...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Продължават протестите на гръцките земеделци Продължават протестите на гръцките земеделци
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Извънреден събор на Българския лекарски съюз Извънреден събор на Българския лекарски съюз
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Голям пожар на турски ферибот, закотвен в украинския пристанищен...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Усилия за мир в Украйна: Разговори в Берлин между представители на...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Официално откриват ски сезона в Банско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
