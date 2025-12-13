БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-дългото писмо до Дядо Коледа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
То е написано от децата във варненското село Константиново

Най-дългото писмо до Дядо Коледа написаха децата от училището във варненското село Константиново. То е дълго над 30 метра и участва в конкурса на Български пощи - “Най-красивото писмо до Дядо Коледа”. Ето за какво мечтаят най-малките.

147 учители и ученици от Константиново и Варна, както и деца от детската градина в селото се включиха в писането. Противно на очакванията, те не поставиха на първо място в желанията си подаръците.

Грета Стоянова, ученичка в 4-и клас: “Всички животни и бездомни хора да са нахранени и да имат дом. И само здраве!”

Вилияна Маринова, ученичка в 4-и клас: “Аз написах да прекарвам повече време с мама. - Какъв подарък искаш от Дядо Коледа? - Искам нови обувки, които много ми харесаха.”

Даниел Яворов, ученик във 2-ри клас: “Дядо Коледа да ми донесе много здраве и една играчка.”

Истината е, че идеята за най-дългото писмо идва от родителите, които тайно си признават, че все още вярват в Добрия старец.

Силвия Стефанова, директор на ОУ “Свети Климент Охридски”: “Писмото ще бъде безкрайно, защото желанията са безкрайни, но физически то стана около 35 метра. Много са въодушевени, всички искат да рисуват, да украсяват писмото. Харесва им идеята. Има интересни пожелания в писмата. В едно писмо имаше пожелание да се спре войната. Има много пожелания за здраве на семейство и близки, приказни желания.”

От основното училище обещаха и догодина да пишат на Добрия старец. А след като сътвориха най-дългото досега писмо, децата го изпратиха бързо по пощата, за да го получи Дядо Коледа навреме и да сбъдне искрените им желания.

#писмо до Дядо Коледа #с. Константиново #Варна

