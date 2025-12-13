На прага на зимата: Официално откриха ски сезона в Банско

Откриването на ски сезона беше дадено преди около час с много добро настроение, музика и усмивки. Имаше също така изключително много туристи, които с нетърпение очакваха да се спуснат за първи път по пистата. За съжаление обаче сняг има само във високите части на планината, под връх Тодорка, и затова тук са отворени само три писти. Официални гости на събитието бяха Марк Жирардели и Джорджо Рока.

Иван Обрейков: "За днес са промоционални цените - 53 лева за всички лифтове и писти може да се кара. - А от утре какви ще са? - От утре са 65 лева. Всяка година очакваме добър сезон. Миналата година също беше много добър. Общо взето не се оплакваме от липса на хора. Имаме и опашки за съжаление, но нямаме втора кабина."

- Определено ще бъде вълнуващо. Всеки старт на ски сезон е вълнуващ. Времето се очертава да е много приятно, така че всичко е на шест.

- Специално за откриването съм тук. Ще се радвам да има повече сняг тази година. Ще видим какво ще е положението. Ние сме със сезонни карти. Сега просто съм ги забрала в София и затова се редя да видя дали ще мога да взема за днес. - Тук ли обичате най-много да карате или предпочитате някой от другите курорти? - Тук в Банско. И града, и близостта, и красотата на планината.