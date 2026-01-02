БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите

Теодора Гатева
Снимка: БТА
След огнения ад в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана - основен приоритет за власите е идентифицирането на 40-те жертви. Ранените са 119. Според местни медии, най-младият пострадал при трагедията е 15-годишен.

Знамената в Швейцария ще останат спуснати наполовина в следващите 5 дни заради обявения траур. Цветята и посланията пред бара, превърнал се в огнен ад, стават все повече. Шокът, не само сред оцелелите, но сред близките им е огромен.

Лени Соти, французин, който живее в Швейцария: "Все още не знам какво се случва с най-добрата ми приятелка. В шок съм. Осъзнаваш, че това може да се случи на всеки. Животът не спира, не бива да спираме и ние. Но това е като шамар, сблъсък с реалността."

Сред ранените 71 са швейцарци, има 14 французи и 11 италианци. Сред тях синът на италианското семейство Маркучи.

Умберто Маркучи, баща на пострадал при пожара младеж: "Синът ми е зле, но е жив - и това е най-важното! Има 30-40 процента изгаряния по тялото."

Сред пострадалите има граждани на Сърбия, Белгия, Полша, Португалия. Властите предупреждават, че данните не са окончателни.

Матиас Рейнард, дирекиция "Здравеопазване" към общинския съвет: "Около 50 души са или ще бъдат транспортирани до други европейски държави, в специализирани центрове по изгаряния."

Днес беше направен пореден оглед на изгорелите помещения.

Беатрис Пилуд, главен прокурор на кантона Вале: "По всичко личи, че пожарът е започнал от бенгалски огън или римски свещи, поставени в бутилки от шампанско. И това е било много близо до тавана. От там пламъците се разпространяват изключително бързо."

Според правилата в Швейцария, за затворено пространство с капаците за 100 души, трябва да има минимум два изхода, с размер 90 см. Ако помещението е за 200 души, изходите отново са два, но единият е с размер поне метър и 20.

Оливър Бърние, експерт по пожарна безопасност: "В този случай има струпване на няколко фактора - наличие на материали, които не са в съответствие с правилата, и пламъци, които са много много близо до тях. Това води и до възпламеняването на материалите."

Разпитани са френските мениджъри на заведението, но към момента не са повдигнати никакви обвинения. Ще се проверява качеството на материала, използван за тавана на бара. Експерти предупреждават, че идентифицирането на телата ще отнеме дни, може би седмици.

Местните власти заявиха, че полагат усилия да създадат уважителна атмосфера за семействата, чийто близки са засегнати, но и да задоволят нуждите на останалите туристи в курорта.

