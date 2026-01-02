50 души, ранени при пожара в Кран Монтана, ще бъдат прехвърлени за лечение в други страни

Швейцарските власти съобщиха, че 113 от 119-те ранени при пожара, който отне живота на 40 души в швейцарски бар, пълен с празнуващи на Нова година, са били идентифицирани, включително много чужденци, предаде АФП.

Сред ранените има 14 френски граждани, 11 италианци и четирима сърби, заяви Фредерик Гислър, полицейски командир в кантон Валис.

Властите посочиха, че около 50 души са били изпратени или ще бъдат прехвърлени в други европейски страни за лечение в специализирани отделения за изгаряния.

Снимки: БТА