50 души, ранени при пожара в Кран Монтана, ще бъдат прехвърлени за лечение в други страни

от БНТ , Източник: БГНЕС
По света
До момента са идентифицирани 113 от пострадалите в инцидента

души ранени пожара кран монтана бъдат прехвърлени лечение страни
Снимка: БТА
Швейцарските власти съобщиха, че 113 от 119-те ранени при пожара, който отне живота на 40 души в швейцарски бар, пълен с празнуващи на Нова година, са били идентифицирани, включително много чужденци, предаде АФП.

Сред ранените има 14 френски граждани, 11 италианци и четирима сърби, заяви Фредерик Гислър, полицейски командир в кантон Валис.

Властите посочиха, че около 50 души са били изпратени или ще бъдат прехвърлени в други европейски страни за лечение в специализирани отделения за изгаряния.

Снимки: БТА

#пожар в бар #Швейцария

