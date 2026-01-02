НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение

От началото на годината Националната агенция по приходите засилва съвместните проверки с Комисията за защита на потребителите за спазването на Закона за въвеждане на еврото.

Инспекторите следят дали има повишаване на цените и дали то е обосновано, както и за коректното обозначаване на цените в двете валути. Днес екипите направиха провериха и хранителен магазин в Пазарджик.

Ако проверяващите от НАП установят съществено увеличение на цените, в сравнение с август миналата година, от търговеца се изискват документи, които да обяснят причината – например по-високи доставни цени, наеми или разходи за услуги.

В случай, че такива доказателства липсват, се приема, че поскъпването е необосновано и се пристъпва към санкции.

Евгени Нанков, зам.-изп. директор на САП

Такива проверки се извършват регулярно, ежедневно и това ще продължи докато е в сила законът. По-точно до 8 август тази година. Следим дали има необосновано повишение на цените и дали цените се изписват така, както изисква законът – в евро и левове, по официалния валутен курс. Глобите за необосновано повишаване започват от 5 до 100 хиляди лева, а при повторно нарушение – от 10 до 200 хиляди.

До момента в пловдивска област са издали шест санкционни акта, защото анализът на документите отнема много време. Днес съвместните екипи изненадващо провериха хранителен магазин в Пазарджик.

Надежда Димова, управител на проверявания обект:

Изненада ни, да. Въпреки, че знаехме, че ще има проверки в цялата страна. Изненадаха ни, да, но всичко е ок.

От НАП и КЗП обещаха, че проверките ще бъдат масирани и ще са в магазинната мрежа на цялата страна.

И припомниха, че срокът в който инспекторите правеха само предписания изтече, сега за всяко установено нарушение се налага санкция.

Автор: Владислав Севов