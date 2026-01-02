БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото

от БНТ , Източник: БТА
У нас
Нарушения са засечени при около 10 на сто от всички проверявани обекти

НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото
Снимка: БТА
Националната агенция по приходите извършва по 400 проверки ежедневно в последните 5 - 6 дни и така ще продължи поне до средата на месеца. Това каза Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в Приходната агенция, след като служители извършиха проверка на една от ледените пързалки в София. Не бяха открити нарушения.

НАП проверява търговски обекти, които предлагат различни видове услуги. Проверяваме дали се спазват изискванията на закона за въвеждането на еврото. Първо касовите бележки, при които от 1 януари цените трябва са фиксирани първо в евро, а след това в лева, проверяваме и дали има необосновано завишение на цените, каза Митова.

Тя уточни, че НАП реагира на всякакви сигнали и отбеляза, че особено в социалните мрежи циркулират неверни информация и за завишени цени. Ние проверяваме всякакви сигнали, така че да се спекулира с въвеждането на еврото в България, акцентира Митова.

Посочи, че в началото на следващата седмица Националната агенция по приходите ще има обобщена информация относно проверките на територията на цялата страна.

Към момента са наложени 69 акта за необосновано повишаване на цените, на 9 от търговците вече са връчени наказателни постановления, изискват се документи от още 300 обекта, които очакваме в следващите дни да ни бъдат предоставени. Става дума основно за хранителни обекти, но не може да се каже, че при по-малките обекти има повече нарушения, обясни Митова.

По думите ѝ при около 10 на сто от всички проверявани обекти са засечени нарушения.

#въвеждане на еврото #НАП #проверки #новини в Метрото

