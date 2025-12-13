БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Усилия за мир в Украйна: Разговори в Берлин между представители на Европа и САЩ

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Тръмп - Джаред Къшнър ще се срещнат през уикедна с европейски лидери в Берлин, съобщи Белият дом.

Очаква се в разговорите да се включи и украинският президент Володимир Зеленски. Целта е да бъде направен опит за преодоляване на разногласията с Киев по условията на американския мирен план.

По-рано Белият дом заяви, че Тръмп ще изпрати официален представител, само ако прецени, че има шанс да бъде постигнат напредък в преговорите за мир.

Президентът на Съединените щати заяви, че предложената от Вашингтон свободна икономическа зона в контролираните от Украйна части на източен Донбас ще проработи, без да даде повече подробности.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ситуацията е много сложна, но това би проработило. И много хора искат да се случи. Всичко, което искам, е да спра смъртта на 25 хиляди души на месец."

#преговори за Украйна #преговори за мир в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
1
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
2
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от отговорността към гражданите
4
Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от...
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
5
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
6
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
4
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
5
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
6
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен

Още от: САЩ и Канада

Сагата "Епстийн": Доналд Тръмп е част от новите разкрития по делото
Сагата "Епстийн": Доналд Тръмп е част от новите разкрития по делото
Фон дер Лайен към Тръмп: Не се меси в европейската политика Фон дер Лайен към Тръмп: Не се меси в европейската политика
Чете се за: 04:00 мин.
Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна
Чете се за: 03:27 мин.
САЩ наложиха нови санкции срещу още 6 танкера, които превозват венецуелски петрол САЩ наложиха нови санкции срещу още 6 танкера, които превозват венецуелски петрол
Чете се за: 01:00 мин.
Белият дом: Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия Белият дом: Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия
Чете се за: 01:47 мин.
Каракас заклейми като "пиратски акт" превземането на петролен танкер от американски сили край Венецуела Каракас заклейми като "пиратски акт" превземането на петролен танкер от американски сили край Венецуела
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Официално откриват ски сезона в Банско
Официално откриват ски сезона в Банско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев (СНИМКИ) Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Усилия за мир в Украйна: Разговори в Берлин между представители на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Чете се за: 02:30 мин.
По света
"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ