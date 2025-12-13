Усилия за мир в Украйна: Разговори в Берлин между представители на Европа и САЩ

Американският пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Тръмп - Джаред Къшнър ще се срещнат през уикедна с европейски лидери в Берлин, съобщи Белият дом.
Очаква се в разговорите да се включи и украинският президент Володимир Зеленски. Целта е да бъде направен опит за преодоляване на разногласията с Киев по условията на американския мирен план.
По-рано Белият дом заяви, че Тръмп ще изпрати официален представител, само ако прецени, че има шанс да бъде постигнат напредък в преговорите за мир.
Президентът на Съединените щати заяви, че предложената от Вашингтон свободна икономическа зона в контролираните от Украйна части на източен Донбас ще проработи, без да даде повече подробности.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ситуацията е много сложна, но това би проработило. И много хора искат да се случи. Всичко, което искам, е да спра смъртта на 25 хиляди души на месец."