БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първият мюсюлманин - кмет на Ню Йорк, встъпва в длъжност днес

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Запази
Първият мюсюлманин - кмет на Ню Йорк, встъпва в длъжност днес
Слушай новината

Демократът Зохран Мамдани - първият мюсюлманин, избран за кмет на Ню Йорк, поема днес новите си функции за срок от 4 години, отбелязва Франс прес, обръщайки внимание, че мандатът на опонента на президента на САЩ Доналд Тръмп има съществена политическа и символична стойност.

Мамдани ще положи клетва малко след полунощ местно време (съответно 7:00 ч. бълг. вр.) в тесен кръг от хора, сред които и главната прокурорка на Ню Йорк Летиша Джеймс, заклета противничка на Тръмп, когото е съдила. В замяна президентът се опита да заведе контрадело, припомня АФП.

Първата церемония, която ще бъде частна, но ще има телевизонно излъчване, ще се състои в историческа метростанция под кметството. Тя ще бъде последвана от друга, публична церемония днес, председателствана от популярния сред американската левица сенатор Бърни Сандърс, както и от голямо празненство. Очакват се да присъстват десетки хиляди хора.

Това празнично събитие е в унисон с "едно от основните послания", което новоизбраният кмет повтаряше по време на кампанията си - че "Ню Йорк е чудесен град, в който е приятно да се живее", коментира за АФП Линкълн Мичъл, професор по политически науки в Колумбийския университет.

Мамдани се самоопределя като социалист в страна, където тази дума се свързва с крайната левица. Той е изградил програмата си около непосилните разходи за живот в мегаполиса с 8,5 милиона жители. Неговият предшественик, Ерик Адамс, обаче се опита да усложни прилагането на една от основните мерки – замразяването на наемите на над един милион апартамента, като назначи или преназначи няколко свои близки в комисията, отговаряща за вземането на решение по този въпрос.

Шансовете да бъдат спазени другите обещания на Мамдани (изграждане на 200 000 достъпни жилища, достъпна за всички детска градина, общински супермаркети с ниски цени, безплатни автобуси) все още не са известни. В негова полза работят отличните му отношения с Кати Хоукъл, демократката губернаторка на щата Ню Йорк. На равнище губернатор се одобряват много решения, по-специално увеличенията на данъците, каквито той планира.

Против всички очаквания след ожесточената кампания срещата между Доналд Тръмп и Зохран Мамдани в края на ноември беше сърдечна. След изборите "резултатите са по-важни от символиката", отбелязва Джон Кейн, преподавател в Нюйоркския университет.

Бъдещият кмет "разумно е потърсил обща мисия с Тръмп: да превърне Ню Йорк отново в град, в който се живее добре", обръща внимание АФП.

С увеличеното присъствие на имиграционната полиция в града е трудно да се каже колко дълго ще продължи това затопляне на отношенията. Избирателите "наистина очакват" новият им кмет да се противопостави категорично на политиката на Тръмп, припомня Мичъл.

На 34 години Мамдани е един от най-младите кметове на Ню Йорк, като преди това единственият му мандат е бил като представител на района си в щатската асамблея. Критикуван за липсата си на опит, избраният кмет се обгражда с опитни сътрудници, някои от които са работили за предишни кметове, или дори за администрацията на бившия президент Джо Байдън.

Още преди избирането си той започна диалог с бизнес средите. Предвижданото масово изселване на богатите нюйоркчани засега не се очертава, потвърдиха през последните седмици няколко влиятелни фигури от сектора на недвижимите имоти.

Като защитник на палестинската кауза кметът, мюсюлманин от индийски произход, трябва да продължи да вдъхва успокоение на еврейската общност, акцентира Франс прес. Наскоро една от неговите новоназначени служителки подаде оставка, след като бяха разкрити нейни антисемитски публикации в социалните мрежи, които е публикувала на младини.

Съпругата му Рама Сауаф Дуаджи, художничка от сирийски произход, също се радва на популярност. Според статистиките на "Соушъл блейд" (Social Blade) от ноември насам профилът ѝ в Инстаграм е спечелил над един милион последователи. Тя наскоро заяви на първа страница на изданието за мода и култура "Кът" (Cut), че не е политическа фигура, а подкрепя съпруга си и иска да използва ролята си на първа дама на Ню Йорк "по най-добрия възможен начин".

#мюсюлманин #кмет на Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
1
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
2
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
3
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
4
Димитър Радев: Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти
6
Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: САЩ и Канада

Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни
Поглед напред: Събитията, които ще бележат следващите 365 дни
"Проклятието Кенеди": Внучката на Джон Кенеди загуби битката с рака "Проклятието Кенеди": Внучката на Джон Кенеди загуби битката с рака
Чете се за: 00:45 мин.
Последни тестове и засилени мерки за сигурност за Нова година в САЩ Последни тестове и засилени мерки за сигурност за Нова година в САЩ
Чете се за: 00:32 мин.
Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса, решени за 5 минути Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса, решени за 5 минути
Чете се за: 03:02 мин.
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
56315
Чете се за: 03:22 мин.
Ню Йорк тества конфетите за новогодишната нощ Ню Йорк тества конфетите за новогодишната нощ
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Васильовден е! Патриарх Даниил отслужва празнична литургия в "Св. Александър Невски"
Васильовден е! Патриарх Даниил отслужва празнична литургия в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА! ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нова ера: България влиза в еврозоната и сменя лева с евро Нова ера: България влиза в еврозоната и сменя лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Минималната работна заплата става 620,20 евро, линията на бедност също се вдига Минималната работна заплата става 620,20 евро, линията на бедност също се вдига
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Слънчево начало на новата година
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Кипър поема председателството на Съвета на ЕС с мотото...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Eксплозия в бар в Швейцария отне живота на няколко души
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ