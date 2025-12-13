БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево време, на места с мъгли в съботния ден

от БНТ
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Максималните температури ще са между 6° и 11°

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
На много места в равнините и котловините ще бъде облачно и мъгливо, като около и след обяд видимостта временно ще се подобрява, а облачността ще се разкъса. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от север-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 4°, по Черноморието – от 4°до 6°, а максималните – между 6° и 11°, малко по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 0°, максималната – около 7°.

По Черноморието ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра – около 0°.

В неделя сутринта в Дунавската равнина и на места в котловините ще има мъгла, но още преди обяд, с появата на умерен запад-северозападен вятър, видимостта бързо ще се подобри и в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в отделни котловини - до минус 4°, а максималните - между 7° и 12°.

В понеделник вятърът ще отслабне, сутринта ще бъде с температури около нулата, а и дневните ще са малко по-ниски – между 5° и 10°. Ще има и слънчеви часове, но в равнинната част от страната отново ще се създадат условия за мъгли и инверсионна облачност, които през следващите дни, главно покрай Дунав, ще се задържат през целия ден. Във вторник от запад ще се появи разкъсана висока облачност, която към края на периода ще се вплътни, в отделни райони е възможно да превали съвсем слабо.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

